Trop flemmard pour appeler votre mère ? L’IA Gemini pourrait bientôt le faire à votre place

Google continue d’élargir les pouvoirs de Gemini sur ses smartphones. Jusqu’ici cantonné aux appels vers les commerces, l’assistant viserait désormais un terrain nettement plus intime. Vos proches pourraient bientôt décrocher face à une intelligence artificielle.

Les assistants vocaux ne se contentent plus de répondre à des questions. Ils réservent des tables, remplissent des formulaires et passent même des coups de fil. Chez Google, ces outils s’installent au cœur des smartphones, et les plus aboutis restent réservés aux offres facturées, puisque les modèles les plus performants de Gemini basculent côté abonnés payants. Chaque brique ajoutée agrandit le périmètre d’action de l’intelligence artificielle sur le téléphone. Une barrière résiste pourtant davantage, celle de la voix humaine.

Depuis septembre, une fonction baptisée Call for Me se cache dans l’application Téléphone de Google. Elle servait au départ à affronter les hotlines à la place de l’utilisateur. L’assistant compose le numéro, mène la conversation et résume ensuite le résultat. L’accès reste étroit. Il se limite aux Américains majeurs équipés du dernier modèle haut de gamme de la marque, détaillé dans notre test du Pixel 11, et abonnés à une formule facturée 4,99 dollars par mois, soit environ 4,30 euros. Autant dire une poignée de testeurs.

Call for Me quitterait les commerces pour appeler la famille et les amis des utilisateurs

Les lignes de code repérées par Android Authority montrent des écrans de configuration inédits pour Call for Me. Un utilisateur y demanderait à Gemini d’appeler sa mère pour la prévenir d’un retard de quinze minutes, ou un ami pour savoir s’il vient dîner. L’assistant gérerait tout l’échange. Il parlerait à la personne qui décroche, transmettrait le message, puis rapporterait la réponse à son propriétaire. Aucune discussion longue n’entre dans le cadre prévu. Google vise des échanges courts, pratiques quand les mains sont occupées.

Le changement de terrain touche autant à la politesse qu’à la technologie. Déléguer une attente téléphonique à une machine soulage. Recevoir l’appel automatisé d’un neveu refroidit davantage. La firme de Mountain View semble l’avoir anticipé, car le code contient un interrupteur permettant à chacun de refuser les appels passés par une intelligence artificielle. Rien n’est confirmé à ce stade. Ces écrans issus d’une version de test peuvent encore évoluer, et aucune date de sortie n’accompagne pour l’instant Call for Me.