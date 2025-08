Trop chaud ou trop froid dans votre Tesla ? Essayez cette astuce cachée

Il y a une façon de mieux refroidir ou réchauffer l'habitacle de votre Tesla, mais tout le monde ne le sait pas. On vous explique comment faire. Vous allez voir, ça ne prend que quelques secondes.

Les voitures modernes sont bourrées d'options. À tel point que parfois, on découvre l'une d'elle longtemps après l'acquisition du véhicule. La plupart du temps, le manuel en parle, mais ce n'est pas le cas de toutes.

Avec certains marques, c'est encore pire. Notamment Tesla qui aime bien cacher des fonctions surprises dans ses voitures électriques. Celle dont il est question ici n'est pas un “easter egg” amusant. En revanche c'est quelque chose que tout le monde n'a pas remarqué.

L'option en question concerne la gestion de la climatisation. Sur TikTok, l'utilisateur Fraser's Tesla explique qu'il ignorait son existence alors qu'il possède sa Tesla depuis plus de 5 ans. Rassurez-vous, elle est extrêmement simple à trouver. D'ailleurs, vous l'avez peut-être découverte vous-même par hasard.

Cette fonction cachée des Tesla peut vous aider si vous avez trop chaud ou trop froid dans la voiture

Quand vous appuyez sur la température affichée au bas de l'écran de votre Tesla, vous atterrissez sur l'interface permettant de gérer la climatisation, aussi bien pour le chaud que pour le froid. C'est là que vous pouvez, par exemple, diriger l'air dans la direction de votre choix en maintenant le doigt appuyé sur la représentation du flux et en le déplaçant. Mais saviez-vous qu'il est possible de diviser le flux d'air en deux ? Posez deux doigts sur ce dernier et écartez-les pour créer deux flux distincts, tout simplement.

Notez que vous ne pouvez pas contrôler l'un indépendamment de l'autre, comme on peut le voir dans la vidéo publiée par Fraser's Tesla. Rien de surprenant dans la mesure où cela nécessiterait deux sortie d'air séparée. En revanche, vous pouvez rapprocher ou éloigner les flux à votre convenance. Pour certains conducteurs, faire en sorte que l'air souffle de manière plus homogène permet de mieux réguler la température de l'habitacle. D'autres disent que cela ne change rien. À vous d'essayer et de vous faire votre idée.