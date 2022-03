Toyota se fait hacker, le ransomware Conti piraté par un Ukrainien, c’est le récap

Toyota a été victime d'une attaque informatique d'ampleur qui paralyse ses centres de production japonais. En parallèle, un pirate pro-Ukraine a révélé les secrets des membres du gang Conti, qui déploie un ransomware du même nom. Enfin, la liste des mots de passe les moins sécurisés de France a été mise en ligne.

Tandis que la guerre d'Ukraine se poursuit, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité du monde de la technologie avec nous. Sans surprise, l'actualité du secteur est marquée par le conflit initié par la Russie. Voici tout ce que vous avez raté.

Ce pirate ukrainien dévoile les messages privés des hackers derrière le ransomware Conti

Conti, l'un des plus grands groupes de cybercriminels du moment, s'est affiché en faveur de la Russie. Cette prise de position a agacé un des pirates du groupe, d'origine ukrainienne. Pour se venger, il a publié tous les messages privés du gang depuis l'année dernière. On y découvre combien de millions de dollars en Bitcoin les pirates sont parvenus à amasser en propageant leur ransomware.

Toyota se fait pirater et est contraint de suspendre complètement sa production

14 centres de production Toyota sont à l'arrêt au Japon ce mardi 1er mars 2022. D'après les informations qui circulent, le géant de l'automobile aurait été la cible d'une cyberattaque d'ampleur. “Nous sommes encore en train d’évaluer les dégâts, avec pour priorité numéro un de faire redémarrer le système de production de Toyota aussi vite que possible”, déclare une source proche de l'affaire. Ce sont environ 13 000 véhicules qui ne seront pas produits dans les temps.

Découvrez les mots de passe les plus piratés en France en 2021

Specops Software révèle la liste des mots de passe les plus piratés en France en 2021. Pour mettre au point ce triste classement, la firme spécialisée explique avoir analysé plus de 800 millions de mots de passe piratés durant l'année dernière. One trouve des références aux animés et aux séries les plus populaires.

