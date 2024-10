Tous les smartphones devront être compatibles avec ces appareils aux États-Unis et l’Europe devrait s’en inspirer

La Commission fédérale des communications américaine vient de valider une nouvelle règle à destination des fabricants de smartphones. Leurs produits devront désormais être compatibles avec un certain type d'appareils.

On ne s'en rend pas forcément compte au premier coup d'œil, mais nos smartphones sont construits en accord avec tout un tas de directives et régulations. Les plus flagrantes sont d'ailleurs récentes en Europe, avec le Digital Markets Act (DMA) et Digital Services Act (DSA), deux règlements ayant des effets très concrets pour l'utilisateur. Les objectifs sont multiples : imposer un plus grand respect de la vie privée, permettre l'accès de la technologie au plus grand nombre...

Sur ce dernier point, il reste encore des progrès à faire, notamment à destination des personnes en situation de handicap. Si l'on prend l'exemple des malentendants, on ne peut nier les efforts fournis par Android et par Apple. La possibilité de transformer les écouteurs AirPods Pro 2 en appareils auditifs est l'exemple parfait. Mais les États-Unis veulent aller plus loin. Ainsi, la Commission fédérale des communications (FCC) impose aux constructeurs de rendre 100 % des smartphones compatibles avec les appareils auditifs.

Les États-Unis imposent une compatibilité totale entre les smartphones et ce type d'appareils

Pour l'organisme, le but final est que “les 48 millions d'Américains malentendants puissent choisir parmi les mêmes modèles de téléphones mobiles disponibles pour tous les consommateurs“. L'application de cette nouvelle règle passera par un travail coordonné entre tous les acteurs concernés : fabricants de téléphones portables, d'appareils auditifs et opérateurs.

De même, ceux qui en possèdent devront abandonner leurs normes de couplage Bluetooth propriétaires. Un label spécifique sera mis en place et apposé sur les boîtes. Il devra également figurer sur les sites Internet associés aux produits.

En plus de cette compatibilité totale, les marques de mobiles devront garantir “un son clair à l'auditeur en lui permettant d'augmenter le volume audio du mobile sans introduire de distorsion. De telles exigences s'adressent aux consommateurs malentendants qui n’utilisent pas d’appareils auditifs ainsi qu'à ceux qui dépendent de tels appareils ou d'implants cochléaires“. La FCC n'a pas encore communiqué d'échéance pour la mise en place de ces dispositifs. Voilà en tout cas une décision que l'Europe devrait reprendre à son compte sans hésiter.