Tesla : cette appli de rencontre façon Tinder est réservée aux fans d’Elon Musk

Tesla Dating est une application de rencontres amoureuses exclusivement réservée aux propriétaire de voitures Tesla. D’après son créateur, l’appli va permettre aux passionnés de leur voiture électrique de trouver l’âme soeur. Vaste blague ou véritable projet ? Un peu des deux.

« Une communauté exclusive de personnes partageant les mêmes idées qu’Elon. Vous savez, le genre de personnes qui vous comprend vraiment » tease le site web de Tesla Dating. Lancé il y a quelques jours, le site permet de demander un accès anticipé à l’application mobile.

Tesla Dating promet aux fans d’Elon Musk de trouver l’amour

Interrogé par nos confrères de Business Insider, Ajitpal Grewal, un jeune entrepreneur canadien, affirme avoir eu l’idée de lancer Tesla Dating en observant les propriétaires de voitures Tesla dans son entourage. Selon lui, ils adorent parler de leur voiture et de leur adoration pour Elon Musk, le fondateur de la marque.

« C’est devenu une partie importante de leur identité et ils partagent d’ailleurs les mêmes valeurs, comme vouloir réduire leur impact sur l’environnement, soutenir Elon Musk ou apprécier la technologie de pointe. Soudain, ça m’a semblé évident : ces gens sont parfaits l’un pour l’autre » explique Ajitpal Grewal.

Pour pouvoir s’inscrire sur la plateforme, les utilisateurs devront prouver qu’ils possèdent bien une voiture de la marque Tesla. Pour ça, Tesla Dating demandera à ses utilisateurs de prendre un selfie dans l’habitacle de leur véhicule.

Du reste, la configuration de l’application devrait s’apparenter à celle de Bumble ou de Tinder. Sans surprise, l’utilisateur pourront mentionner le modèle et la configuration de leur voiture. Sur base des informations collectées, que ce soit sur la voiture ou sur son propriétaire, des algorithmes suggèreront alors d’entrer en contact avec d’autres fans Tesla inscrits sur la plateforme.

Contacté par Mashable, Ajitpal Grewal admet que l’idée initiale de Tesla Dating n’était qu’une vaste blague. « Maintenant que je constate un certain intérêt, j’envisage vraiment de lancer l’application » assure le dévelopeur canadien. Actuellement, près de 200 personnes se sont déjà inscrites pour obtenir un accès anticipé dès que possible à Tesla Dating. Que pensez-vous de l’initiative ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Business Insider