Télécharger myCANAL APK gratuit sur Android

myCANAL est une application et un site Internet qui vous permet de visionner les contenus proposés par Canal+ ainsi que tous les programmes diffusés par les chaînes de la TNT française. L’application myCANAL est disponible sur les appareils Android ou iOS mais aussi accessible en tant que service en ligne accessible depuis Internet.

Qu'est ce que myCANAL ?

myCANAL est un service de diffusion de vidéos par Internet lancé en décembre 2013 par le groupe audiovisuel français CANAL+. La plateforme accessible par abonnement avec ou sans engagement, propose des contenus qui peuvent être visionnés en direct ou en replay (rediffusion).

Les contenus proposés par myCANAL concernent principalement les programmes diffusés par tous les bouquets de Canal+ ainsi que toutes les émissions proposées par la TNT française. Le service propose donc jusqu’à 140 chaînes qui diffusent principalement des programmes en live, des émissions en replay, des séries originales produites par Canal+, mais également les grands événements sportifs qui font la renommée du groupe.

En quelques chiffres, myCANAL c’est plus de 5 millions d’abonnés en France métropolitaine, une moyenne de 1,7 millions de visiteurs uniques par jour, plus de 50 millions d’heures de vidéos consultées par mois et pas moins de 50 000 heures de contenus disponibles à la demande. L’application mobile myCANAL a également été téléchargée plus de 250 000 fois par mois et elle a même été sélectionnée comme « Coup de cœur » de Apple.

Le site Internet myCANAL est accessible depuis tous les ordinateurs disposant d’un navigateur Web et d’une bonne connexion WiFi. L’application mobile est quant à elle disponible sur les appareils Android ou iOS.

Pourquoi utiliser myCANAL ?

myCANAL dispose de plusieurs fonctionnalités qui raviront certainement ses utilisateurs. Ces fonctionnalités concernent généralement le nombre et la qualité des contenus proposés, mais différents outils censés améliorer l’expérience des utilisateurs sont également proposés.

Catalogue de contenus

Le catalogue proposé par myCANAL est catégorisé en différentes thématiques. Vous retrouverez donc sur la plateforme des contenus documentaires, de la musique, du sport ou des émissions spécialement adaptées pour les plus jeunes (dessins animés, films d’animation, etc.). Vous pourrez aussi y visionner des séries, des œuvres cinématographiques et évidemment des journaux d’information ou des reportages d’actualité.

Le service proposé par myCANAL ne s’arrête pas là. La plateforme offre des programmes originaux exclusifs tels que Canal+ Series ou myCANAL Kids. De plus, elle vous permet de consulter les chaînes de la TNT et plus de 200 chaînes payantes qui varient suivant le type d’abonnement que vous avez souscrit.

Canal+ vous permet d’accéder à une offre de service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Cette offre vous donnera accès aux contenus vidéos des plateformes telles que Netflix, Prime Vidéo ou Disney+.

Téléchargement de contenus

Si un contenu en particulier vous intéresse et que vous désirez le consulter plus tard en mode hors-ligne, vous avez la possibilité de télécharger la vidéo sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Tous les programmes compris dans votre abonnement sont disponibles en téléchargement en qualité HD et vous pouvez récupérer autant de contenus que vous le souhaitez.

Les programmes que vous avez téléchargés sont accessibles depuis l’onglet « Téléchargement » de la plateforme et vous pouvez même personnaliser la langue des sous-titres de la vidéo. Toutefois, cette personnalisation devra se faire avant le lancement du téléchargement.

Le contrôle du direct

La fonctionnalité contrôle du direct de myCANAL vous permet d’accéder à trois fonctions principales. La première fonction dénommée Cross Device vous permet de mettre en pause un programme diffusé en live jusqu’à une durée de 8 h. Vous pouvez reprendre à tout moment le visionnage à partir de là où vous vous êtes arrêté.

La seconde fonction vous permet de revenir au début d’un programme en live si vous avez raté son démarrage. La dernière fonctionnalité vous permet de revoir les programmes qui ont été diffusés en direct durant les 8 dernières heures.

Le mode Multi-Écrans

Le mode Multi-Écrans est une fonctionnalité de myCANAL qui vous permet de regarder simultanément une vidéo sur plusieurs écrans. Cette offre varie en fonction de votre abonnement, mais vous pouvez généralement accéder collectivement à myCANAL depuis 4 écrans différents. C’est donc une manière très pratique de partager un moment de convivialité avec vos proches éloignés géographiquement.

Le mode Multi-Live

Le mode Multi-Live vous permet de regarder 2 à 4 programmes en simultanée à partir d’un seul écran. Très pratique pour la consultation des chaînes d’informations, la fonctionnalité vous donne le contrôle total des contenus que vous désirez visionner et vous pouvez même décider sur quel programme le son sera activé.

Il n’y a pas de restriction dans la sélection des chaînes que vous pouvez consulter avec le mode Multi-Live, mais celles-ci devront être inscrites dans la liste de vos chaînes favorites. Vous aurez alors la possibilité de visionner simultanément jusqu’à 4 chaînes de cette liste.

Le mode Expert

Le mode Expert est une fonctionnalité conçue principalement pour les amateurs de sport. Ce mode vous offre une expérience plus enrichie des événements sportifs en proposant par exemple une vue plus rapprochée d’un terrain lors d’un match de foot ou un rendu de près du circuit d’un grand prix de moto GP.

Le mode Expert vous permet également d’accéder à un grand nombre d’informations complémentaires comme des statistiques en temps réel d’un tournoi de golf, la composition d’une équipe de rugby ou encore la rediffusion à la demande des temps forts d’un match.

Une panoplie de fonctionnalités

L’ensemble des fonctionnalités de myCANAL est très large. Vous pouvez par exemple créer plusieurs profils avec la plateforme, obtenir des recommandations personnalisées sur les contenus qui vous correspondent ou même obtenir un guide TV qui vous permettra de choisir rapidement les programmes que vous allez consulter durant le week-end.

Avec myCANAL, l’optimisation de l’expérience utilisateur est le mot d’ordre. À titre d’exemple, lorsque vous visionnez une série, vous pouvez sauter le générique et enchaîner automatiquement les épisodes. Vous pouvez également consulter les vidéos en qualité 4K/UHD avec un son Dolby 5.1 et bien plus encore.

Abonnement

myCANAL est accessible à tout le monde. L’application vous permet d’utiliser le service avec ou sans abonnement. Dans ce dernier cas, vous aurez accès à l’ensemble des programmes diffusés par les chaînes de la TNT et à certains contenus « en clair » de Canal+.

L’abonnement à myCANAL vous permet quant à elle de souscrire à des offres avec ou sans engagement. Un abonnement comprend généralement un certain nombre de packs ou de bouquets (Sport, Ciné Series +, etc.) que vous pouvez choisir librement. Avec un tel abonnement, vous avez donc accès à un catalogue plus large de contenus.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de myCANAL ?

Les nouveautés apportées à la dernière version de myCANAL sont nombreuses, mais elles concernent généralement l’ajout de nouvelles fonctionnalités, l’amélioration de l’interface et l’enrichissement du catalogue des programmes.

Intégration de Canal VOD

L’une des grandes nouveautés concerne l’intégration dans myCANAL de la plateforme de VOD anciennement connue sous le nom de CanalPlay. Cette fonctionnalité vous donne accès au service de vidéo à la demande en format SD ou HD. Canal VOD est disponible aux utilisateurs abonnés à Canal+ ou non et étend le catalogue proposé par la plateforme française.

Fonctionnalité Picture in Picture

La fonctionnalité Picture in Picture vous offre la possibilité de suivre vos contenus en live ou en replay à travers une miniature à l’écran. Cette miniature reste au premier plan de votre moniteur même si vous basculez vers d’autres applications. Vous pouvez même la déplacer ou la redimensionner au besoin.

Comment télécharger myCANAL ?

Le service myCANAL est accessible depuis votre ordinateur en vous rendant directement sur le site Web de la plateforme avec votre navigateur Internet. Il vous faudra cependant disposer d’une connexion stable à haut débit pour profiter confortablement du service.

Si vous désirez visionner myCANAL à partir de votre appareil mobile (smartphone, tablette), rendez-vous dans le Play Store et téléchargez l’application myCANAL pour Android. La configuration minimale de votre appareil devra être Android 5.0 ou ultérieur.

Si votre appareil mobile fait partie de la gamme Apple, il vous faudra vous rendre dans l’App Store. L’application myCANAL pour iPhone ou iPad est disponible gratuitement en téléchargement. Il vous faudra cependant utiliser la version 11.2 de iOS ou une version plus récente.

myCANAL est disponible sur les consoles de jeux, télévisions connectées et appareils comme Android TV, Apple TV, les Chromecast ou le système Amazon Fire TV.

Quelles sont les meilleures alternatives à myCANAL ?

Une alternative à myCANAL est offerte par toutes les chaînes de télévision française. On peut donc citer le service 6play du groupe audiovisuel M6, l’application MyTF1 du groupe TF1, le service en ligne france.tv et bien plus encore.

Ces alternatives proposent généralement des contenus en live et en replay, mais elles offrent également des services de vidéo à la demande. MyTF1 est par exemple disponible comme un service en ligne accessible depuis tous les ordinateurs et comme une application pour Android et iOS.

Les services de SVOD du type de Netflix ou Disney+ permettent également la consultation de contenus audiovisuels en ligne. Tout comme myCANAL, ces services sont accessibles via des abonnements et proposent des contenus pour tous les âges et pour toutes les thématiques.