TCL lance 4 smartphones pas chers pour rivaliser avec les Galaxy A de Samsung

Au Mobile World Congress 2025, TCL a officialisé plusieurs smartphones qui arrivent en Europe en mars 2025. Vendus entre 150 euros et 250 euros, ces mobiles complètent la gamme TCL 60 que la firme chinoise a commencé de dévoiler au CES de Las Vegas deux mois auparavant. Le but est de concurrencer les très populaires Galaxy A de Samsung et les Redmi de Xiaomi. Ont-ils ce qu’il faut pour cela ? Réponse.

Chaque année, TCL profite du Mobile World Congress pour renouveler son catalogue de produits. En 2025, la série 50 cède donc progressivement la place à la série 60. La firme chinoise avait déjà présenté au dernier CES de Las Vegas le TCL 60 XE NxtPaper 5G, un téléphone proposé à 200 euros et intégrant le fameux écran sans reflet type « e-ink couleur ». À Barcelone, elle complète cette série avec plusieurs modèles vendus entre 150 euros et 250 euros. Une gamme qui veut concurrencer les tout récents Galaxy A que Samsung a présenté il y a quelques jours.

Entrons dans le détail. Le smartphone le plus cher s’appelle TCL 60 SE NxtPaper 5G. Vendu à 250 euros, ce modèle reprend l’écran du TCL 60 XE NxtPaper 5G, tout en améliorant la plate-forme technique : processeur, RAM, stockage, batterie, etc. Pas de chichi dans ce produit, hormis la technologie NxtPaper, ainsi que l’habituel bouton matériel qui permet de passer d’un mode d’affichage standard à un mode « livre électronique ».

Voici les principaux détails techniques du TCL 60 SE NxtPaper :

Écran NxtPaper HD+ de 6,67 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 6300 compatible 5G

8 Go de RAM et 256 Go de stockage (avec extension par microSD)

Batterie 5200 mAh compatible charge rapide 18 watts

Capteur photo principal 50 MP avec objectif ouvrant à f/1.8

Capteur ultra grand-angle 5 MP et capteur selfie 8 MP

Lecteur d’empreinte sur la tranche

Android 15

TCL lance une gamme complète de smartphones abordables

Le TCL 60 SE NxtPaper est accompagné de trois autres modèles. Le TCL 60 SE « standard » qui reprend la fiche technique de la version NxtPaper tout en apportant quelques ajustements sur le processeur, la connectivité et la photographie. Le TCL 60 R qui maximise sa proposition sur quelques points importants (5G, performance, batterie), mais qui fait aussi de grandes concessions pour conserver un prix très agressif. Et enfin le TCL 605 qui conserve l’essentiel pour un tarif très accessible. Ces trois téléphones sont respectivement vendus 199 euros, 179 euros et 149 euros. Notez que le TCL 605 se décline en deux versions, l’une ayant le double de stockage de l’autre. Comptez 30 euros supplémentaires pour en profiter. Voici les caractéristiques techniques des trois modèles :

TCL 60 SE

Écran HD+ de 6,67 pouces

Processeur MediaTek Helio G81 compatible 4G

8 Go de RAM et 512 Go de stockage (avec extension par microSD)

Batterie 5200 mAh compatible charge rapide 18 watts

Capteur photo principal 50 MP avec objectif ouvrant à f/1.8

Capteur selfie 8 MP et capteur « portrait »

Lecteur d’empreinte sur la tranche

Android 15

TCL 60 R

Écran 120 Hz et HD+ de 6,67 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 6300 compatible 5G

4 Go de RAM et 128 Go de stockage (avec extension par microSD)

Batterie 5200 mAh compatible charge rapide 18 watts

Capteur photo principal 50 MP avec objectif ouvrant à f/1.8

Capteur selfie 8 MP

Android 15

TCL 605