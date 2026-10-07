La Surface Pro 12 pouces perd 350 € sur Amazon : la tablette Windows se rapproche de votre budget

Amazon propose une belle réduction sur la Microsoft Surface Pro de 12 pouces. Cette tablette sous Windows 11 est à 599 € au lieu de 949 € conseillés dans sa version avec un Snapdragon X Plus, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous économisez donc 350 € sur le modèle en coloris Platine.

Voir l’offre sur la Surface Pro 12 pouces

La gamme Surface Pro permet de retrouver Windows dans un format tablette, avec la possibilité d’ajouter un clavier pour travailler comme sur un PC portable. Le modèle de 12 pouces fait l’objet d’une réduction de près de 37 % sur Amazon et passe à moins de 600 € au lieu de quasiment 1 000 €.

Le site le propose à 599 € au lieu de 949 €, soit une baisse de prix de 350 €. Il s’agit ici de la première édition, équipée de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage, en coloris Platine. La tablette est vendue et expédiée par Amazon.

Il faut être membre Prime pour bénéficier de ce tarif. Vous pouvez toutefois profiter de l’offre sans être déjà abonné en vous inscrivant à l’essai gratuit de 30 jours. L’abonnement devra être annulé avant la fin de l’essai si vous ne souhaitez pas le conserver.

Surface Pro : Windows dans une tablette de 12 pouces

Le format de la Surface Pro représente l’un de ses principaux intérêts. Elle se transporte facilement dans un sac grâce à ses 686 g sur la balance et son épaisseur de 7,8 mm. Elle dispsoe d’une béquille intégrée permettant de la poser sur une table et de régler son inclinaison pour regarder une vidéo, consulter des documents ou participer à un appel.

La tablette dispose d’un écran tactile LCD de 12 pouces, de définition 2 196 × 1 464 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Le format 3:2 offre de la hauteur pour afficher une page web ou un document. Vous pouvez également utiliser un Surface Slim Pen pour écrire et annoter directement sur l’écran. Le stylet est vendu séparément, tout comme le clavier. Il faut donc prévoir un budget supplémentaire si vous souhaitez vous en servir comme d’un ordinateur portable.

Le Snapdragon X Plus à huit cœurs est le processeur qui propulse le Surface Pro 12 pouces. Cette configuration couvre confortablement les usages courants : navigation, bureautique, streaming ou visioconférence. Les 8 Go de RAM vous amèneront toutefois à limiter le nombre de logiciels gourmands ouverts simultanément.

Enfin, cette Surface Pro fonctionne sous Windows 11 Home et dispose de deux ports USB-C. La tablette Windows propose aussi du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 pour les connexions sans fil.