La Surface Pro 12 pouces perd 350 € sur Amazon : la tablette Windows se rapproche de votre budget

Amazon propose une belle réduction sur la Microsoft Surface Pro de 12 pouces. Cette tablette sous Windows 11 est à 599 € au lieu de 949 € conseillés dans sa version avec un Snapdragon X Plus, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous économisez donc 350 € sur le modèle en coloris Platine.

Surface Pro 12 pouces

La gamme Surface Pro permet de retrouver Windows dans un format tablette, avec la possibilité d’ajouter un clavier pour travailler comme sur un PC portable. Le modèle de 12 pouces fait l’objet d’une réduction de près de 37 % sur Amazon et passe à moins de 600 € au lieu de quasiment 1 000 €.

Le site le propose à 599 € au lieu de 949 €, soit une baisse de prix de 350 €. Il s’agit ici de la première édition, équipée de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage, en coloris Platine. La tablette est vendue et expédiée par Amazon.

Il faut être membre Prime pour bénéficier de ce tarif. Vous pouvez toutefois profiter de l’offre sans être déjà abonné en vous inscrivant à l’essai gratuit de 30 jours. L’abonnement devra être annulé avant la fin de l’essai si vous ne souhaitez pas le conserver.

Surface Pro : Windows dans une tablette de 12 pouces

Le format de la Surface Pro représente l’un de ses principaux intérêts.  Elle se transporte facilement dans un sac grâce à ses 686 g sur la balance et son épaisseur de 7,8 mm. Elle dispsoe d’une béquille intégrée permettant de la poser sur une table et de régler son inclinaison pour regarder une vidéo, consulter des documents ou participer à un appel.

La tablette dispose d’un écran tactile LCD de 12 pouces, de définition 2 196 × 1 464 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Le format 3:2 offre de la hauteur pour afficher une page web ou un document. Vous pouvez également utiliser un Surface Slim Pen pour écrire et annoter directement sur l’écran. Le stylet est vendu séparément, tout comme le clavier. Il faut donc prévoir un budget supplémentaire si vous souhaitez vous en servir comme d’un ordinateur portable.

Le Snapdragon X Plus à huit cœurs est le processeur qui propulse le Surface Pro 12 pouces. Cette configuration couvre confortablement les usages courants : navigation, bureautique, streaming ou visioconférence. Les 8 Go de RAM vous amèneront toutefois à limiter le nombre de logiciels gourmands ouverts simultanément.

Enfin, cette Surface Pro fonctionne sous Windows 11 Home et dispose de deux ports USB-C. La tablette Windows propose aussi du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 pour les connexions sans fil.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Project Helix : Microsoft confirme qu’il y a aura plusieurs consoles Xbox, dont une portable

C’était plus ou moins sûr depuis la fin de l’été 2026, mais cette fois, c’est officiel : le Project Helix de Microsoft sera « une famille d’appareils ». Asha Sharma,…

Le JBL Tune 780NC est à -61% pour quelques heures seulement, ce soir il sera trop tard

C’est déjà le dernier jour des Jours Flash Prime sur Amazon et les prix continuent de chuter. C’est maintenant au tour du JBL Tune 780NC d’être en promotion. Le casque…

L’IA rivale la plus sérieuse de Gemini s’invite maintenant dans la barre latérale de Google Docs

Anthropic vient de poser son assistant Claude au cœur de la suite bureautique de Google. L’outil s’ouvre en panneau latéral dans Docs, Sheets et Slides, et modifie directement le fichier…

À 158 €, l’aspirateur laveur Dreame H12 Pro Ultra est à moitié prix sur Amazon

Le Dreame H12 Pro Ultra fait l’objet d’une réduction de 141 € sur Amazon. Cet aspirateur laveur sans fil est à 158 € au lieu de 299 €. Une offre…

Les Pixel 6 reçoivent peut-être leur dernière mise à jour d’Android

Google déploie la mise à jour mensuelle d’octobre 2026 sur les smartphones Pixel compatibles. Elle signe probablement la fin du support des Pixel 6, qui arrivent au terme de leur…

Google Chrome : la vérification des e-mails va devenir bien plus fluide sur Android

Marre de devoir ouvrir constamment votre boîte de réception pour prouver que votre adresse e-mail vous appartient ? Avec Chrome 154, Google apporte une solution pour fluidifier le processus de vérification…

Nintendo Switch 2 : une nouvelle édition limitée Zelda vient fêter les 40 ans de la série et elle est somptueuse

Nintendo s’apprête à sortir une nouvelle édition limitée de sa Switch 2 aux couleurs de The Legend of Zelda. Celle-ci sera disponible d’ici quelques jours et se retrouve déjà en…

Amazon lâche de grosses réductions : les Jours Flash Prime s’achèvent ce soir

Les Jours Flash Prime se poursuivent pendant quelques heures encore, avec de belles offres à saisir chez Amazon. La plupart de ces promotions sont officiellement destinées aux abonnés Prime, mais…

Trop flemmard pour appeler votre mère ? L’IA Gemini pourrait bientôt le faire à votre place

Google continue d’élargir les pouvoirs de Gemini sur ses smartphones. Jusqu’ici cantonné aux appels vers les commerces, l’assistant viserait désormais un terrain nettement plus intime. Vos proches pourraient bientôt décrocher…

HUAWEI Watch D3 : une montre santé qui se porte aussi bien au bureau qu’au sport

Votre tension artérielle, mesurée directement au poignet grâce à un airbag glissé dans le bracelet : c’est l’atout santé de la HUAWEI Watch D3. Plus fine, plus légère, avec un…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.