Cette station électrique portable de 600 W est à prix cassé (-45%) : elle passe sous les 175 €

L’ALLPOWERS R600 permet d’avoir une source d’électricité pour vos sorties ou pour alimenter quelques appareils lors d’une coupure de courant. Cette station portable de 299 Wh revient à 174,69 € sur AliExpress après application d’un coupon promotionnel au lieu de 319 € au tarif de référence du fabricant.

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Recharger un ordinateur portable ou brancher un ventilateur quand une prise de courant n’est pas accessible : une station électrique peut vous dépanner dans plusieurs situations. L’ALLPOWERS R600 dispose notamment de deux prises secteur et de ports USB pour alimenter vos appareils. Elle a un poids de 5,6 kg et dispose également d’une poignée intégrée pour vous vous accompagner en camping ou dans un véhicule de loisirs.

AliExpress l’affiche à 194,69 € avant une remise supplémentaire de 20 € avec le code PHD20. Ce dernier le fait passer à 174,69 €, soit une économie de 144,31 € par rapport aux 319 € de référence. Cela correspond à une réduction d’environ 45 %.

ALLPOWERS R600 : plusieurs sorties pour alimenter vos appareils

La station d’énergie Allpowers R600 embarque une batterie LiFePO4 de 299 Wh. Elle permet d’aller à plus de 3 500 cycles de recharge avant que la capacité ne baisse de 20 %. Vous pouvez donc continuer à l’utiliser au-delà, avec une réserve d’énergie qui diminue progressivement.

La station dispose de deux prises secteur qui délivrent une puissance totale de 600 W, avec une pointe possible à 1 200 W au démarrage de certains appareils. Vous pouvez y brancher simultanément un ordinateur, une TV ou un smartphone en tenant toutefois compte de la capacité de la batterie.

Vous retrouvez deux ports USB-C allant jusqu’à 100 W chacun, deux ports USB-A sur cette station d’énergie, ainsi qu’une sortie allume-cigare de 120 W. Un emplacement sur le dessus permet également de poser un smartphone compatible pour profiter de la recharge sans fil à 15 W.

La recharge de la station est elle aussi rapide. En la branchant sur une prise murale, vous aurez besoin d’environ une heure pour retrouver une batterie pleine, grâce à une entrée de 400 W. Il est également possible de la recharger en voiture ou avec un panneau solaire compatible, vendu séparément. L’entrée solaire accepte jusqu’à 220 W.

Enfin, l’ALLPOWERS R600 propose une fonction d’alimentation de secours UPS. Lorsque la station est branchée au secteur, elle peut basculer sur sa batterie en moins de 10 ms s’il y a coupure de courant. L’application ALLPOWERS permet quant à elle de consulter son état et de contrôler certaines fonctions en Bluetooth.