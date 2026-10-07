Spotify glisse une bibliothèque entière dans votre abonnement et ne compte pas s’arrêter là

Spotify s’apprête à vivre le plus gros bouleversement de son offre de livres audio depuis son lancement. Le géant suédois ouvre son catalogue à plus de 750 millions d’utilisateurs, répartis dans plus de 180 marchés. Les lecteurs français héritent au passage d’une fonction attendue depuis des mois.

Spotify
Crédits : 123RF

Le streaming audio ne se limite plus à la musique. Podcasts, romans lus, contenus pour enfants, les plateformes empilent les formats pour retenir leurs abonnés toujours plus longtemps. Spotify pousse cette logique plus loin que ses rivales, au point de vendre des livres papier depuis son application aux États-Unis et au Royaume-Uni. Côté lecture, pourtant, le service restait réservé à une poignée de pays.

En choisissant la Foire du livre de Francfort, mercredi, Spotify a annoncé un changement d’échelle. Ses livres audio n’étaient jusqu’ici proposés que dans 22 marchés, dont la France depuis octobre 2024. Les abonnés français, dont le tarif de l’abonnement a encore grimpé de quelques centimes fin septembre, profitent déjà de douze heures d’écoute mensuelles incluses dans la formule Premium. Le reste du monde va suivre très vite.

Spotify ouvre ses livres audio à plus de 180 marchés d’ici la fin de l’année

Spotify détaille son plan dans un communiqué publié sur son site. D’ici décembre, le catalogue de livres audio passera de 22 à plus de 180 marchés. Cela représente 750 millions de personnes potentiellement concernées. Les nouveaux arrivants accéderont à 350 000 titres, avec des fonds inédits en espagnol, en portugais, en italien ou en polonais. L’ensemble couvrira plus de 120 langues. Chaque abonné Premium éligible récupère douze heures mensuelles. En Afrique, en Asie et en Argentine, l’accès se fera par l’option payante Audiobooks+.

Une nouveauté accompagne ce déploiement. Page Match fait le pont entre un ouvrage papier et sa version audio. La fonction gère maintenant les numéros de page. Il suffit de scanner le code-barres. Depuis février, plus d’un million de lecteurs ont adopté cet outil, disponible dans plus de trente langues dont le français. Le pari paie. Sur un an, les auditeurs mensuels de livres audio ont progressé de près de 40 % chez Spotify, quand les heures passées à écouter ont grimpé de plus de 30 %. Reste à savoir si les éditeurs locaux suivront le rythme dans les pays où l’offre demeure famélique.


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