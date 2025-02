Sora d’OpenAI est disponible en France, à vous la génération de vidéos spectaculaires en quelques clics

Après avoir boudé l'Europe pendant un an, l'IA Sora d'OpenAI débarque en France. Vous pouvez dès à présent générer des vidéos avec l'outil sans avoir de VPN. Voici ce qu'il faut savoir.

Début 2024, OpenAI, la société derrière ChatGPT, annonce Sora, un modèle d'intelligence artificielle capable de générer des vidéos ultra-réalistes (ou non) à partir de requêtes textuelles. Le résultat, bien qu'imparfait, est bluffant, surtout au niveau de la représentation d'un être humain. Malheureusement pour le grand public, l'outil est réservé à quelques utilisateurs et reste limité aux États-Unis. En attendant plus d'ouverture, les premières créations tombent et, si elles peuvent mettre mal à l'aise, il faut bien admettre qu'elles sont assez impressionnantes.

En décembre dernier, OpenAI intègre Sora dans ChatGPT tout en le rendant disponible dans 160 pays. Mais pour des questions de réglementations, l'Europe est boudée. Cela n'a pas duré longtemps puisque aujourd'hui, 28 février 2025, l'IA est accessible sur le Vieux continent. Vous pouvez donc vous lancer dans la génération de vidéos dès maintenant, à condition de mettre la main à la poche. On s'en doute : Sora n'est pas gratuit.

L'IA Sora qui génère des vidéos très réalistes est accessible en France

Pour vous servir de Sora, vous devez être abonné soit à ChatGPT Plus (22,99 € par mois), soit à ChatGPT Pro (200 $ par mois). Chaque formule vous donne droit à plus ou moins d'avantages, la plus chère étant bien sûr celle qui vous laisse le plus de liberté.

Avec un abonnement ChatGPT Plus, vous avez le droit de générer jusqu'à 50 vidéos par mois d'une durée maximale de 10 secondes chacune, avec une définition de 720p au mieux. Un filigrane sera également apposé sur chaque clip ainsi créé.

L'abonnement ChatGPT Pro fait grimper le quota à 500 vidéos par mois. Elles pourront être générées en 1080p et durer 20 secondes au plus long, sachant qu'aucun filigrane se sera présent sur le résultat.

S'il est possible de définir un style dans sa requête, par exemple “comme les films d'animation de Pixar“, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Il est ainsi impossible de demander à Sora de mettre en scène une personnalité bien réelle, entre autres. Pas de combat entre Chuck Norris et Godzilla donc, dommage.