Sony revient défier Samsung sur les smartphones grâce à ce capteur photo inédit

Sony s’apprête à entrer dans une nouvelle catégorie sur le marché des capteurs mobiles. La marque travaillerait sur un capteur photo de 200 mégapixels destiné aux smartphones haut de gamme. Et ce mouvement stratégique vise directement Samsung.

Sur le marché des capteurs photo pour smartphones, Samsung règne depuis plusieurs années grâce à sa gamme ISOCELL. De nombreux modèles haut de gamme, y compris chez des concurrents directs comme Xiaomi ou Motorola, intègrent déjà des capteurs 200 MP signés par le géant coréen. Mais un nouvel acteur de poids s’apprête à entrer dans l’arène à ce niveau de définition : Sony.

Sony serait sur le point d’annoncer le LYT-910, son tout premier capteur mobile de 200 mégapixels. Ce composant marquerait un tournant stratégique. Bien que la marque japonaise fournisse déjà une large partie des capteurs présents dans les smartphones Android, elle n’avait jusqu’ici jamais proposé de modèle à 200 MP. Avec ce lancement, elle entend non seulement rattraper son retard, mais aussi proposer une alternative haut de gamme aux modules photo ISOCELL HP1 et HP2, les plus avancés de Samsung.

The new king of 200MP sensor is here, Sony LYT-910, Sony's first 200 million pixel sensor, 1/1.11 inch, 0.7um pixel size, supports two levels of Remosaic, QBC to 50MP, QQBC to 200MP.

Guess who will be the first to launch? vivo X300 Ultra? OPPO Find X9 Ultra? or Xiaomi 17 Ultra? pic.twitter.com/R0HHYwVU7Q — fenibook (@feni_book) October 24, 2025

Le capteur photo Sony LYT-910 promet un zoom sans perte et une qualité HDR supérieure

Le capteur LYT-910 offrirait des caractéristiques impressionnantes. Il utiliserait un capteur de 1/1.11 pouce, un format plus grand que celui des modules concurrents, avec des pixels de 0,7 micron. Il permettrait de capturer des images en 200 mégapixels natifs, ou en 50 mégapixels grâce au pixel binning. Ce procédé consiste à combiner plusieurs pixels en un seul pour améliorer la luminosité et les détails, notamment en basse lumière. Le capteur offrirait également un zoom 2x et 4x sans perte, grâce à un recadrage interne du capteur, sans recours au zoom numérique classique.

Le LYT-910 serait également capable d’enregistrer des vidéos en 8K à 30 images par seconde, ou en 4K à 120 images par seconde, tout en conservant une plage dynamique supérieure à 100 dB. Ce chiffre dépasse les performances actuelles des capteurs HP1 (1/1.22”) et HP2 (1/1.4”) de Samsung, qui équipent plusieurs modèles Galaxy et leurs concurrents. D’après les rumeurs, ce capteur Sony pourrait faire ses débuts dans les OPPO Find X9 Ultra et Vivo X300 Ultra, deux smartphones attendus en 2026. Si la qualité est au rendez-vous, la marque japonaise pourrait rapidement reprendre l’avantage dans un secteur qu’elle connaît bien, mais où elle était devenue discrète face à Samsung ces dernières années.