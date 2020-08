Smartphones, PC : ces nouvelles batteries Lithium-S vont booster leur autonomie

Nos smartphones et PC pourraient bientôt afficher une autonomie record. En effet, des chercheurs indiens ont découvert un moyen d’améliorer nettement l’efficacité des batteries Lithium-Souffre, tout en réduisant les risques potentiels de surchauffe.

À l’ère des voitures électriques, des smartphones, des PC portables ou encore des objets connectés, développer des batteries toujours plus performantes, plus sûres et plus écologiques est un défi permanent. Après une étude menée sur les batteries au lithium-ion par des chercheurs américains, c’est au tour des scientifiques de l’Institut indien technologique de Bombay et de l’université de Shiv Nadar de publier leur recherche sur les batteries Lithium-Souffre.

Actuellement dans la liste des meilleurs alternatives au Lithium-ion (l’extraction des terres rares nécessaires à sa production est extrêmement polluante), les batteries Lithium-S affichent de nombreux avantages : elles sont plus écologiques, moins chères à fabriquer, et offre une énergie spécifique six fois supérieure.

Seulement, toutes ces qualités sont atténuées par une durée de vie moins importante et des risques d’incendie ou d’explosion lorsqu’elles sont sont soumises à une forte température. Ces dangers sont directement liés à la volatilité de certains composants des batteries Lithium-S. C’est justement sur ce dernier point que portent les recherches des scientifiques mentionnés plus haut.

Ce composé miracle règle les problèmes du Lithium-S

Le Dr. Bimlesh Lochab et ses équipes ont trouvé un moyen de stabiliser les batteries Lithium-S en intégrant sur la cathode (ndrl : l’électrode d’où sort le courant) un composé de souffre élémentaire et d’eugénol, un dérivé de l’huile de girofle. Ils expliquent que ce composé possèdent des propriétés ignifuges exceptionnelles.

Pour mettre leur théorie en pratique, les chercheurs ont apposé ce composé sur une batterie Lithium-S, avant de la soumettre à une température de 70° pendant trois heures. Aucune surchauffe à signaler. En plus de rendre les batteries Lithium-S plus sûres, le Dr. Bilem Lochab assure que sa technologie va permettre de booster leur performance.

Des performances décuplées

Selon lui, ce composé permet de multiplier par quatre l’autonomie des batteries Lithium-S. Le scientifique affirme que les constructeurs de voitures électriques pourraient passer d’une moyenne de 400 km d’autonomie à 1600, le tout en une seule charge. À titre de comparaison, Tesla et Panasonic travaille actuellement sur des batteries pouvant offrir 700 km d’autonomie.

Quant à la rétention de capacité liée aux cycles multiples, les chercheurs ont réalisé quelques tests. Résultat : 60,3 % de rétention de capacité après 200 cycles. Cela représente toujours plus d’énergie qu’avec une batterie Lithium-ion, puisque les cycles sont moins fréquents sur des batteries Lithium-S.

Certes prometteuse, il faudra encore quelques années avant de voir débarquer une telle technologie dans nos PC, nos smartphones ou nos consoles portables. Elle va faire l’objet de nombreuses validations ou non de la part des organismes officiels, avant d’être (peut-être) adoptée par les constructeurs.

