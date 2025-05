Si les prévisions de ventes de la Switch 2 sont aussi basses, c’est pour cette raison bien précise

La Switch 2 s’annonce déjà comme un immense succès commercial. Pourtant, Nintendo affiche des objectifs de ventes modestes pour sa première année. En cause, un facteur bien précis qui n’a rien à voir avec la situation économique mondiale.

Lorsqu’une nouvelle console de jeu est annoncée, les attentes sont souvent très élevées. Dans le cas de la future Nintendo Switch 2, la pression est d’autant plus forte que la première version s’est vendue à plus de 130 millions d’exemplaires dans le monde. Les analystes espéraient donc des prévisions ambitieuses de la part de Nintendo. Pourtant, la firme japonaise vise seulement 15 millions d’unités vendues pour sa première année fiscale.

Ce chiffre a été jugé “conservateur” par de nombreux observateurs, certains l’attribuant à l’incertitude liée aux taxes américaines. Mais Nintendo a rapidement démenti cette hypothèse. Lors d’une session de questions-réponses avec ses investisseurs, le président Shuntaro Furukawa a expliqué que ce choix était principalement lié au prix élevé de la console. La Switch 2 est en effet proposée à 469,99 €, un tarif bien supérieur à celui de la première génération au lancement.

Nintendo mise sur des packs avec jeux pour compenser le prix élevé de la Switch 2

Selon Shuntaro Furukawa, ce tarif plus élevé pourrait ralentir l’adoption dans les premiers mois. Pour limiter cet effet, Nintendo prévoit de proposer des packs comprenant à la fois la console et des jeux, dès le lancement. L’objectif est de reproduire le démarrage réussi de la première Switch en incitant davantage de joueurs à franchir le pas rapidement. Il a également précisé que la production n’était pas un frein, et que ni les tarifs douaniers américains, ni les risques économiques mondiaux n’avaient pesé sur les prévisions de ventes.

Nintendo reconnaît que la demande autour des précommandes est forte, mais reste prudent sur la durée. Même avec un bon lancement, maintenir le rythme jusqu’aux fêtes de fin d’année et au-delà sera un défi. Le président a aussi laissé entendre que des ajustements de prix pourraient être envisagés plus tard, en fonction de l’évolution du contexte. Pour l’instant, la priorité est claire : installer rapidement une large base d’utilisateurs pour la Switch 2, premier nouveau système dédié depuis huit ans chez Nintendo.