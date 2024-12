Seigneur des Anneaux : êtes vous sûr de connaitre toute la saga ? Vous aurez une belle surprise en découvrant ces deux films oubliés

La plateforme Max accueille deux nouveaux films Seigneur des Anneaux. Des contenus disponibles pour la première fois en streaming. Non, nous ne parlons pas des trilogies de Peter Jackson, mais de deux films animés sortis dans les années 1970. Cela ne concerne pour l'instant que les Etats-Unis.

Du Seigneur des Anneaux, on connaît surtout les deux trilogies de Peter Jackson ainsi que la série d’Amazon Prime. Cependant, il existe d’autres adaptations, dont deux films d’animation sortis dans les années 1970. Ils sont désormais disponibles pour la toute première fois en streaming, et ça se passe sur Max. Un petit événement pour les fans hardcore… mais qui ne concerne pour l’instant que les Etats-Unis.

Warner a en effet obtenu les droits de diffusion de ces deux films. Du pain béni pour les adeptes de la licence, qui vont pouvoir occuper les longues soirées de décembre en Terre du Milieu.

Mac diffuse les films Seigneur des Anneaux éclipsés par Peter Jackson

Le premier des deux films se nomme sobrement le Seigneur des Anneaux, et il s’agit de celui avec le plus de notoriété. Réalisé par Ralph Bakshi en 1978, il a été la première adaptation filmique du roman de Tolkien. Il est surtout connu pour son utilisation de la rotoscopie, technique qui consiste à filmer des acteurs puis de redessiner par-dessus. Ce long métrage de plus de deux heures retrace (à vitesse grand V) les événements de La Communauté de l’Anneau et des Deux Tours. La suite ? Elle n’existe pas. Le Seigneur des Anneaux a connu un échec commercial à sa sortie et l’aventure s’est arrêtée là. Cela reste un divertissement intéressant.

Le deuxième film est un peu plus obscur. Sorti en 1977, c'est une adaptation du roman Le Hobbit pour la télévision américaine. Là encore, c’est la première fois qu’il est visible en streaming. Nous ne savons pas quand ces deux films arriveront en France sur Max, mais on peut espérer que Warner les mette prochainement. On rappelle que dans l’hexagone, les films Seigneur des Anneaux réalisés par Peter Jackson ne sont pas sur Max, mais sur Amazon Prime.

Warner veut miser sur la Terre du Milieu pour séduire. En plus de nouveaux films live en préparation, un film d’animation sortira dans les prochains jours dans les salles obscures : La Guerre des Rohirrims.