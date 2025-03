Samsung confirme l'arrivée d'une fonctionnalité visant à améliorer la qualité du sommeil et précise les smartphones qui en bénéficieront. Soyons clairs : tout le monde n'y aura pas droit.

Nous allons bientôt perdre une heure de sommeil. Le 30 mars 2025, il faudra avancer toutes les horloges d'une heure, ce qui veut dire que si votre réveil sonne à 7h, il sera “en réalité” 6h lorsque vous devrez vous lever. La pratique a failli disparaître, au plus grand soulagement de ses nombreux détracteurs, mais la pandémie de Covid-19 a relégué sa suppression au fond des tiroirs des instances européennes. Depuis, ce n'est plus la priorité.

Il faut donc s'en accommoder et réussir à minimiser l'impact sur notre sommeil et, par extension, notre santé. Profitant de l'arrivée de la Journée internationale du sommeil le 14 mars, Samsung rappelle à quel point il est important de réussir à créer un environnement propice à un sommeil de qualité. Un bon matelas et du silence ne font pas tout. Pour vous y aider, la firme sud-coréenne précise quand elle va déployer son Rapport sur l'environnement du sommeil dans l'application Samsung Health.

Voici les smartphones Samsung qui pourront vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil

On apprend d'abord que l'option arrive vite : “Dans le courant du mois [de mars 2025], la mise à jour de l'application Samsung Health rendra cela possible [mieux dormir, ndlr] en fournissant des conseils et des analyses sur les facteurs clés qui influencent la qualité du sommeil, notamment la température, l'humidité, le CO2 et l'éclairage, par le biais d'un rapport sur l'environnement de sommeil“, déclare Samsung.

Lire aussi – La Galaxy Ring veut réduire votre stress et améliorer votre sommeil

S'en suit un petit numéro renvoyant à une note de bas de page très importante : “La fonction Rapport sur l'environnement du sommeil sera disponible sur les smartphones équipés de One UI 7 et de l'application Samsung Health version 6.29.5 ou supérieure, et lorsque l'appareil est connecté à SmartThings“.

Lors de sa sortie plus tard dans le mois, seuls les Galaxy S25 pourront donc s'essayer à cette nouvelle fonctionnalité. Les autres modèles compatibles avec la mise à jour devront attendre son arrivée en version stable, sachant que le déploiement de One UI 7 commencera en avril 2025.