Samsung Galaxy : l’icône Bluetooth apparaît sans raison sur votre téléphone ? Cette application est probablement en cause

Le déploiement de One UI 9 avance vite sur les smartphones Samsung Galaxy, avec son lot de petits défauts. Plusieurs propriétaires voient désormais une icône Bluetooth apparaître sans la moindre connexion active. L’origine du problème se cache dans un module installé volontairement par de nombreux utilisateurs.

Depuis septembre, Samsung enchaîne les déploiements de One UI 9 à un rythme inhabituel. La série Galaxy S25 a reçu sa mise à jour en Europe au début du mois, avant les modèles plus anciens. Cette cadence a un revers. Sur les forums spécialisés, les signalements d’anomalies s’accumulent de jour en jour.

Passés à la nouvelle interface, les propriétaires de smartphones Galaxy décrivent des comportements étranges. Un message d’erreur bloquait déjà certains appareils au premier démarrage après l’installation. Plus loin dans la liste figurent des plantages au moment de régler ses écouteurs, avec une icône de scan QR disparue des réglages rapides. Depuis quelques jours, un défaut d’affichage revient dans presque tous les fils de discussion.

Le curseur de volume se trompe d’appareil sur les smartphones Galaxy

Sur les smartphones Galaxy passés à One UI 9, une icône Bluetooth s’affiche en bas du curseur de volume alors que le son sort du haut-parleur. L’appareil se croit relié à un accessoire sans fil. Aucune connexion n’est pourtant établie. D’autres propriétaires constatent l’inverse, avec une icône d’enceinte pendant une écoute au casque. Le propriétaire d’un S26 Ultra a décrit le problème le 12 octobre sur le forum officiel de la communauté. Dès le lendemain, l’équipe Good Lock lui a répondu en demandant de vérifier la version de Sound Assistant.

Cette application fait partie de Good Lock, la suite de personnalisation que Samsung propose aux possesseurs de smartphones Galaxy, en dehors de One UI. Pour trancher, le support recommande la version 9.0.00.11, puis l’envoi des journaux d’erreur si l’anomalie persiste. Plusieurs utilisateurs rapportent qu’une simple désactivation du module règle le problème. Faute de confirmation officielle, la cause exacte reste inconnue à ce stade.

Un autre écart d’affichage a été reconnu par la marque, celui du volume indiqué à 80 % dans un panneau et à 81 % dans les réglages rapides. Les équipes de développement prévoient de le corriger, sans calendrier annoncé. Côté icônes, aucune réponse officielle n’est encore arrivée. En attendant, la mise à jour du module depuis le Galaxy Store reste la seule piste concrète pour les propriétaires touchés.