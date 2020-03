Salto, la plate-forme de streaming de TF1, France TV et M6, attire plus les opérateurs de Disney+

À l’occasion d’une interview dans la presse, le directeur opérationnel de Salto, le « Netflix à la française », affirme être en discussion avec les opérateurs français pour une intégration future dans les Box. Mais les raisons seraient moins liées au patriotisme qu’à l’économie, Salto offrant des conditions meilleures que celles de Disney+.

Salto voudrait être à Netflix ce que Deezer est à Spotify : une alternative française crédible à un leader international. Depuis bientôt deux ans, le projet, soutenu par les groupes TF1, M6 et France TV, est régulièrement évoqué dans la presse, avec quelques rebondissements à la gauloise. Notamment un conflit avec certains opérateurs, dont Free qui a même déposé un recours pour faire annuler cette alliance. En cause : les trois groupes représentent 80 % de l’audience télévisée française. Le trublion de l’Internet français s’inquiétait alors de l’équilibre entre programmation payante et gratuite.

Un avis peut-être partagé par ses concurrents, mais qui n’a pas empêché le projet d’avancer. En septembre dernier, Nicolas de Tavernost, patron de M6, expliquait qu’il n’était de toute façon pas favorable à une distribution par le biais des Box des FAI et qu’une simple connexion à Internet, associée à un appareil compatible, suffirait à accéder aux contenus. Un peu comme Netflix. Quelques mois ont passé depuis. Et le discours semble avoir légèrement changé de part et d’autre.

Discussions engagées avec les opérateurs

L’hebdomadaire Challenge a publié cette semaine un article à propos d’une possible intégration de Salto dans certaines Box. Thomas Follin, directeur opérationnel de Salto, a accordé une interview à nos confrères où il affirme que des discussions sont en cours. Un opérateur, qui a souhaité conserver l’anonymat, confirme l’information, expliquant que l’offre est « complémentaire des autres offres existantes ». Voilà qui est prometteur, même si l’intégration de Salto dans les Box ne devrait pas avoir lieu au lancement du service attendu en juin prochain (soit un peu après la date prévisionnelle initiale).

Le même opérateur explique aussi une autre raison de cet engouement. Contrairement à Disney+, distribué auprès des opérateurs français par Canal+, Salto n’imposerait aucun minimum garanti. Cela veut dire que, même si le succès n’est pas au rendez-vous, les opérateurs n’en pâtiront pas. Voilà qui expliquerait pourquoi certains FAI seraient motivés : ils seraient en mesure de commercialiser un produit, toucher leur commission et ne pas craindre une pénalité si les chiffres sont trop bas. Cette absence de minimum pourrait être liée au budget alloué par les trois actionnaires à la production de contenu : 250 à 300 millions d’euros (à comparer avec les 15 milliards de dollars de Netflix et les 2,5 milliards de Disney+).

