Redmi AirDots 2 : les True Wireless lancés en Chine, ils valent moins de 13 €

Redmi vient d’annoncer le lancement de ses AirDots 2 en Chine, des écouteurs véritablement sans fil proposés à un tarif imbattable : 99 yuans, soit environ 13 euros. Successeurs des Redmi AirDots (et des AirDots S), les Redmi AirDots 2 profiteront d’une autonomie de 12 heures, et du Bluetooth en 5.0.

Redmi, l’une des marques de l’entreprise chinoise Xiaomi, viendrait d’entrer dans une phase de financement participatif pour ses futurs écouteurs « true wireless », les Redmi AirDots 2. Pendant cette phase de financement, qui débutera à 10 heures du matin le 22 juillet, les successeurs des Redmi AirDots et des AirDots S seront proposés au prix de 79 yuans (soit un peu moins de 10 €). Ils seront par la suite, et lors de leur entrée sur le marché, proposés au prix de 99 yuans (soit 13 € environ). Un tarif extrêmement compétitif qui ne sera cependant probablement pas aussi bas lorsqu’ils seront un jour commercialisés en France, importation et autres taxes obligent.

Selon Xiaomi, ces écouteurs véritablement sans fil ne seront disponibles qu’en noir. Leur design ressemble de près ou de loin aux AirDots S dévoilés en avril, avec un poids légèrement moins élevé de 4,1 grammes par écouteur (contre 4,2 pour leurs prédécesseurs). Ils profiteront d’une connectivité en Bluetooth 5.0, contre le Bluetooth 4.2 qui équipe actuellement les Redmi AirDots. Par ailleurs, et à l’époque de leur sortie, nous les considérions comme une alternative alléchante aux AirPods, à prix mini.

Quoi qu’il en soit, l’implémentation de cette technologie devrait offrir « des vitesses de transfert de données deux fois plus rapides », selon la jeune entreprise chinoise. D’autres nouveautés font également leur apparition, comme l’intégration d’une technologie de réduction du bruit ambiant durant les conversations téléphoniques — à ne pas confondre avec les technologies de contrôle actif du bruit (ANC), comme celle intégrée au sein des AirPods Pro, par exemple. L’intégration de l’assistant vocal de Xiaomi est également de la partie, ce dernier pouvant être activé par un double tap sur l’un des deux écouteurs. Un seul bouton sera par ailleurs disponible pour les contrôles, qui permettra de gérer le volume, la prise d’appels, l’activation de l’assistant vocal, etc.

Toujours selon Xiaomi, les utilisateurs peuvent s’attendre à 4 heures d’écoute en une seule charge, dont 12 supplémentaires avec le boîtier. Les écouteurs mettront une heure et demie à être entièrement chargés contre deux heures pour le boîtier. Ils seront également fournis avec trois embouts en silicone (petit, moyen et grand). Malheureusement pas d’USB Type-C pour la recharge du boîtier puisque celui-ci ne dispose que d’un port micro-USB.

Source : GizmoChina