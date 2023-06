Reddit s’est fait pirater, et les hackers menacent de divulguer 80 Go de données

Reddit a été victime d'une intrusion en février dernier. Le groupe responsable de cette attaque réclame le paiement d'une forte rançon et l'annulation de le retour à la gratuité de l'accès à l'API du site.

Reddit, le site Web qui se classait au 10e rang des sites les plus visités au monde il y a quelques semaines de cela encore, est en pleine tourmente. Après avoir annoncé la mise à mort des applications tierces permettant de naviguer sur la plateforme sans publicités au début du mois de juin, la plateforme affirme avoir été ciblée par une attaque en février dernier. Les hackers auraient volé pas moins de 80 Go de données et réclament le paiement d’une forte rançon contre la promesse d’effacer les informations en leur possession.

BlackCat, le groupe responsable de cette intrusion, est parvenu à ses fins en utilisant d’une technique de phishing sur un employé de la compagnie. Selon Bleeping Computer, cela leur aurait permis de s’immiscer dans les « systèmes de Reddit et de voler des documents internes, du code source, des données sur les employés et des données limitées sur les annonceurs de l’entreprise ». Cela dit, selon les responsables du site, « aucun mot de passe d’utilisateur, compte ou information de carte de crédit n’a été affecté ».

Des cybercriminels volent les données de Reddit et réclament une rançon de 4,5 millions $

BlackCat n’en est pas à son coup d’essai. Rien qu'en 2022, il aurait mené 215 attaques de ce type. A son tableau de chasse, on peut compter la campagne menée contre Elden Ring en mars 2022 ou contre Bandai Namco quelques mois plus tard. Ils n’hésitent pas non plus à s’en prendre aux établissements de santé, en menaçant de révéler les données personnelles des patients.

En plus de réclamer une rançon de 4,5 millions $, ils exigent également que Reddit revienne sur la décision de rendre payant l’accès à l’API du site. Ils se doutent que la compagnie ne se pliera pas à leurs exigences et déclarent dans un message à la presse : « nous sommes convaincus que Reddit ne paiera pas pour ses données. Nous nous apprêtons à divulguer les données ».