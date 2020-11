Recyclez gratuitement votre ancien smartphone en l’envoyant par la Poste

Vous avez un smartphone qui dort dans un meuble ou un tiroir ? Il n’a peut-être plus assez de valeur pour être revendu. Un service mis en place par Emmaüs et Ecosystem permet de les acheminer gratuitement, par la Poste, jusqu’à une association qui s’occupe de leur redonner une seconde vie, s’ils sont encore en parfait état de marche. Sinon, ils seront recyclés.

En juillet dernier, nous rapportions dans nos colonnes une étude de l’Union internationale des télécommunications. Selon celle-ci, les produits électroniques génèrent 53 millions de tonnes de déchets par an dans le monde. 4,9 millions de tonnes proviennent des produits dits « télécoms ». Vous retrouvez les téléphones fixes, les feature phones, les smartphones et leurs accessoires. Ce ne sont pas les plus gros faiseurs de déchets (les premiers étant le petit électroménager). Mais l’étude rapporte une hausse de 2 % en cinq ans.

Pour réduire les déchets électroniques, l’une des solutions est le recyclage. Et même la réutilisation des smartphones pour leur donner une seconde vie. En effet, de nombreux consommateurs changent leur smarphone quand celui-ci est encore en état de marche. L’Ademe, l’agence française dédiée à toutes les questions environnementales, appelle cela l’obsolescence perçue dans une étude. Celle-ci expliquait que les foyers français pourraient faire de grandes économies en conservant leurs appareils plus longtemps et en privilégiant la réparation et non le remplacement.

Donner une seconde vie à son smartphone avec Emmaüs

Cet été, Ecosystem, éco-organisme français en charge du recyclage des produits électriques et électroniques, a présenté une initiative, en association avec Emmaüs, pour redonner une vie aux vieux smartphones : « jedonnemontelephone.fr ». En vous rendant sur ce site, vous pouvez envoyer gratuitement par la Poste (impression de l’étiquette depuis le site) un (ou plusieurs) téléphone(s) ancien(s), fonctionnel(s) ou non. Le téléphone est réceptionné par une entreprise spécialisée : Les Ateliers du Bocage.

Ces derniers examinent le smartphone. S’il est fonctionnel, il sera donné à Emmaüs qui se chargera de le remettre à quelqu’un dans le besoin (ou à le vendre pour aider autrement les plus pauvres). S’il ne l’est pas (ce qui serait le cas dans 83 % des cas), il sera acheminé vers un centre de tri où il sera dépollué et recyclé. Il y aurait entre 50 et 113 millions de smartphones en sommeil dans les tiroirs et meubles des Français.

Si vous êtes intéressé par cette initiative, quelques petites remarques importantes. Vous pouvez renvoyer trois mobiles par enveloppe. Il faut les déséquiper de tous les accessoires (SIM, coque, kit mains libres, chargeur), mais il faut évidemment laisser la batterie. Il n’est pas nécessaire d’effacer les données : l’atelier s’en charge. Enfin, l’envoi se fait avec une enveloppe à bulles pour protéger le contenu.

Source : Sciences et Avenir