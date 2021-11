Des coques customisées pour votre PS5, une nouvelle attaque de phishing Amazon Prime, c’est le récap’

Sony a déposé un brevet qui pourrait autoriser la vente de skins personnalisés pour les PS5, les abonnés Amazon Prime victimes d’une nouvelle attaque de phishing, un nouveau bug dans l’application Waze à Londres, c’est le récap’ du jour.

Votre PS5 bientôt personnalisée ?

Sony a déposé une demande de brevet ce 16 novembre qui dévoile un système permettant de retirer les coques de la PS5, et donc de les remplacer. Le constructeur dépose souvent des demandes et rien n’est encore sûr, mais il se pourrait que Sony ait enfin décidé de proposer des skins personnalisés ou de laisser des revendeurs proposer des coques adaptables. Jusqu'ici très stricte, la firme semblerait prête à répondre à la forte demande des joueurs de pouvoir personnaliser leur PS5.

Attention à ce faux mail Amazon Prime

Une nouvelle attaque de phishing a été repérée par les abonnés d’Amazon Prime. Ces derniers ont en effet reçu un email les avertissant que leur compte avait été suspendu faute de paiement avant de les inviter à mettre à jour leurs informations de facturation. Évidemment, vous aurez besoin d’entre vos identifiants et mots de passe pour vous connecter à votre compte Amazon, permettant ainsi aux pirates de réaliser des achats via votre compte bancaire par la suite. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à vérifier l’URL du site web qui devrait être Amazon Prime, et non « amanzonprime » comme c’est le cas dans ce site factice.

Waze à nouveau perdu dans les rues de Londres

Après avoir été impacté par les mesures anti-coronavirus en Israël, Waze semble avoir un nouveau problème à Londres, proposant aux automobilistes d'emprunter des itinéraires réservés aux piétons. En effet, un tweet de l’organisme de gestion des parcs a interpellé les développeurs, car le GPS propose des itinéraires qui traversent les Royal Parks de Londres. Les développeurs ont reconnu immédiatement que « Waze ne devrait pas diriger vers des routes fermées » et qu’il s’agit probablement d’un « bug temporaire ».

