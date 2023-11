Quelle différence entre un vaisseau Star Trek et une actrice X ? Aucune d’après ce service anti-piratage

Quelle différence entre un vaisseau Star Trek et une actrice X ? De prime abord, elles sont nombreuses… Mais pas pour pour cette société anti-piratage spécialisée dans les droits d'auteur. Explications.

Comme vous pouvez l'imaginer, en sa qualité de site communautaire, Tumblr reçoit chaque année des milliers de demandes de retrait DMCA (une plainte pour violation supposée des droits d'auteurs). Dans leur globalité, ces demandes sont justifiées… mais pas toutes. Automattic, la société mère de Tumblr, est réputée pour inspecter attentivement tous les avis de retrait soumis et défendre ses utilisateurs, que les abus soient intentionnels ou non.

Pour protéger leurs oeuvres et faire respecter leurs droits d'auteur, les ayant droits font régulièrement appel à des sociétés tierces pour supprimer les contenus illicites publiés sur des sites web, des forums, des hébergeurs de fichiers ou des plateformes de torrent. Généralement, ces entreprises utilisent des bots pour analyser le web à la recherche d'éventuelles violations du droit d'auteur de leurs clients. Et malheureusement, ces robots sont très souvent bêtes comme des pieds.

Un vaisseau Star Trek et une actrice X, l'improbable quiproquo

Récemment, une fan page dédiée à Star Trek sur Tumblr a fait les frais de l'intelligence limitée des bots de la société DMCA Piracy Prevent inc. Sur la plateforme de blog, des fans entretiennent une page dédiée au SS Sirena, l'un des vaisseaux stars de la série Star Trek Picard. Sur cette page, les utilisateurs débattent sur le design de la frégate, sur ses performances, ses équipements, etc. Une fan page tout ce qu'il y a de plus classique.

Seulement, la vie tranquille de ces Trekkies a été subitement perturbée par plus de 300 avis de retrait DMCA envoyés entre le début de l'année et aujourd'hui. C'est ici que la situation vire au ridicule. Comme l'expliquent nos confrères du site Torrent Freak, les bots de DMCA Piracy Prevent ont visiblement confondu le blog fandom “La Sirena” avec l'une de ses clientes, à savoir la Sirena 69, une actrice X vénézuélienne.

“Dans une récente déclaration pour atteinte aux droits d'auteur, le service de surveillance a ciblé plus de 90 publications Tumblr correspondant à une recherche par mot-clé “La Sirena”, explique Emily Fowler de la société Automattic. Elle poursuit : “Mais au lieu d'alerter notre équipe de modération du contenu prétendument violé de la Sirena 69, la société a signalé un large éventail de messages originaux de mappinglasirena.tumblr.com, comme un court essai sur un nouveau livret de la Sirena, un article d'analyse sur la conception du vaisseau et même des réflexions du propriétaire du blog sur la 4e bande-annonce de la seconde saison de Picard”.

Un abus manifeste des demandes de retrait DMCA

Comme vous pouvez vous en douter, aucun des liens signalés sur la fan page ne contenait des éléments en lien avec l'actrice pornographique représentée par DMCA Piracy Prevent. Face à la bourde manifeste de la société anti-piratage, les équipes de Tumblr ont rejeté l'intégralité des avis DMCA déposés. Tous les messages visés ont été conservés, et en outre, l'entreprise DMCA Piracy Event a été rajoutée au fameux mur de la honte de Tumblr.

Pour les équipes de Tumblr et d'Automattic, il est primordial pour défendre la liberté d'expression de dénoncer ces campagnes de retrait lancées à la va-vite. “Les services de surveillance des droits d'auteur ne devraient pas signaler avec désinvolture un contenu totalement sans rapport avec le contenu de leurs clients ; c'est un abus du DMCA. Ces entreprises ont la responsabilité de vérifier que le contenu ciblé dans leurs avis de retrait appartient réellement à leur client”, affirme-t-il.

Elles ajoutent : “Qu'il s'agisse d'un algorithme amélioré ou d'un regard plus humain sur chaque notification qu'ils soumettent, des garde-fous doivent être mis en place pour empêcher les abus DMCA – sinon, ces services de surveillance risquent de surcharger inutilement des créateurs de contenu innocents ou de supprimer du contenu inoffensif”. Ce genre d'abus n'est pas nouveau, on se souvient par exemple que Nintendo avait fait supprimer des théories sur l'histoire du film Super Mario publiée sur Reddit. Pourtant, il s'agissait de simples discussions entre fans, et non d'une fuite à proprement parler.