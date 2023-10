Punaises de lit : les arnaqueurs profitent de la panique pour voler votre argent sur Internet

Alors que la panique autour des punaises de lit a envahi la France entière, certains en profitent pour promouvoir leurs services. Problème : comme l’a repéré l’UFC-Que choisir, de nombreuses annonces pour des produits anti-insectes voire des professionnels de la désinsectisation sont en réalité des arnaques. On vous explique comment éviter les nombreux pièges.

SI vous prenez les transports en commun ou que vous êtes récemment allé au cinéma, vous avez peut-être été témoin d’un phénomène un brin étrange — peut-être même en êtes-vous victime. Ces derniers jours, il semblerait que tout le monde fasse attention à là où il s’assoit. Et pour cause : sur les réseaux sociaux, les vidéos de punaises de lit se sont multipliées, générant une panique générale dans l’Hexagone. Dans le métro, dans le train, au restaurant, c’est à croire que l’on n’est en sécurité nulle part.

C’en est devenu un tel sujet qu’il semblait évident que des individus malintentionnés en profitent pour piéger les victimes de ces petits insectes. Ces derniers mois, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a reçu plus de 40 signalements sur son application Signal Conso, dénonçant des pratiques peu scrupuleuses. Alors, avant de céder à la panique, voici quelques points sur lesquels rester vigilant.

Sur le même sujet — Temu : entre arnaques et espionnage des utilisateurs, l’application inquiète de plus en plus

Les pièges à éviter lorsque l’on a des punaises de lit

Concrètement, le conseil le plus important est sans doute de ne pas se hâter sur des solutions miracles. Sur les marketplace, on retrouve bon nombre de produits qui promettent monts et merveilles pour se débarrasser des petits envahisseurs. Mais, comme le souligne l’UFC-Que choisir, ces derniers n’ont soit aucun effet, soit, dans les pires cas, peuvent provoquer des intoxications chez leurs utilisateurs. Le mieux reste donc de faire appel à un professionnel.

Mais, même ici, la prudence est de mise. En vous référant à des petites annonces sur Internet, vous pourriez faire appel sans le savoir à un escroc. Beaucoup profitent en effet de la situation pour vendre des services dans lesquels ils ne sont pas compétents ou pour lesquels ils n’ont pas le matériel nécessaire. D’autres peuvent vous prescrire une désinfection complète de votre logement quand celui-ci n’en a pas besoin. Comment, donc, éviter toutes ces arnaques ?

Sur le même sujet — Impôts : la saison des arnaques est ouverte, comment bien vous protéger

Selon Stéphane Bras, le porte-parole de la Chambre syndicale contre la désinsectisation (CS3D), le mieux à faire reste de comparer les devis avant de faire un choix. « Il est impératif que [le professionnel] vienne sur place avant d’établir son devis, car le prix peut varier considérablement en fonction de nombreux facteurs, comme la surface du logement, le niveau d’infection, mais aussi l’encombrement des pièces », explique ce dernier. Gare, enfin, à ceux qui promettent un résultat efficace ad vitam aeternam, ce qu’il est impossible de prévoir.

Source : UFC-Que Choisir