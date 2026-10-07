GTA 6 sort dans quelques semaines et la PS5 Pro est introuvable (ou vendue à prix d’or)

Il est devenu bien difficile de se procurer une PS5 Pro. Elle est en rupture de stock chez les principaux commerçants et vendue bien plus cher que son prix officiel chez les revendeurs des marketplaces.

GTA 6 sort le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, et de nombreux joueurs ont prévu d’en profiter sur PS5 Pro pour profiter de la console qui devrait offrir la meilleure expérience. Mais il valait mieux s’y prendre à l’avance pour s’équiper, car il est devenu bien difficile de trouver une PS5 Pro en ce moment, en tout cas au prix recommandé par Sony.

Sur le site officiel de PlayStation, la PS5 Pro est tout simplement en rupture de stock. Sur la page produit, on peut lire la mention “Actuellement Indisponible”. Pourtant, le prix de la console a augmenté de 100 euros il y a six mois pour atteindre 899,99 euros. Il semble que malgré cette hausse, Sony ne rentre pas dans ses frais à cause de l’explosion des coûts de la RAM et du stockage (la PS5 Pro embarque 18 Go de RAM, 16 Go pour les jeux et 2 Go dédiés à l’OS, ainsi que 2 To de stockage) et ne soit pas enclin à améliorer la cadence de production pour répondre à la demande.

PS5 Pro : des prix délirants avant la sortie de GTA 6

Chez les grands sites commerçants, la situation n’est guère plus reluisante. Sur Amazon.fr, il faut passer par un vendeur tiers, débourser 1 399,99 euros et payer 28,99 euros de frais de livraison (date estimée entre le 20 – 22 octobre) pour se procurer une PS5 Pro. C’est une différence de 500 euros avec le tarif conseillé. Pas de stock non plus chez Fnac, et la PS5 Pro la moins chère proposée par un revendeur tiers de sa marketplace est affichée à 1 799,99 euros. Le constat est le même chez Boulanger (aucune option disponible) et Darty (1 962,71 euros minimum via un revendeur sur la marketplace).

Nous vous rapportions il y a quelques jours qu’au Japon, l’achat d’une PlayStation 5 Pro sur la boutique officielle de Sony est désormais conditionné à une activité d’au moins 60 heures de jeu sur le compte entre septembre 2024 et septembre 2026. Aux États-Unis, le géant GameStop a augmenté le prix de ses PS5 Pro d’occasion à 1 499 USD avec lecteur de disque et 1 399 USD sans lecteur de disque. La console neuve est quant à elle en pénurie.