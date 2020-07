PS4 : un émulateur PS1 officiel permet de lancer les anciens jeux de la console de Sony

Un émulateur natif et entièrement fonctionnel de la première PlayStation vient d’être retrouvé dans les fichiers du remaster de MediEvil, sorti sur PS4 en 2019. Cet émulateur était à la base utilisé pour (attention, SPOILERS) faire tourner le premier jeu directement depuis la réédition du jeu sur PS4, une fois les 19 âmes perdues récupérées.

Après la réédition du tout premier MediEvil (sorti sur PlayStation en 1998) sur PS4 en 2019, il semblerait que Sir Daniel Foresque n’a pas encore dit son dernier mot. Car cela n’aura pas échappé aux « complétionnistes » les plus aguerris : il était possible, en réunissant les 19 âmes perdues de la version PS4 du jeu, de pouvoir jouer au titre original, et ce directement depuis le menu. Sauf que, ce n’est pas tout : suite à « la découverte d’un nouvel exploit de firmware » et en bidouillant les fichiers du jeu, un groupe de hackers s’est rendu compte qu’il était possible de faire tourner n‘importe quel jeu PSOne sur cet émulateur. Une bonne nouvelle ?

Un résultat en demi-teinte

L’émulateur, qui ne fonctionne que sur des consoles PS4 modifiées, peut être utilisé pour jouer à plusieurs jeux PlayStation originaux et jusqu’en 4K. Lance McDonald, un Youtubeur / streamer reconnu pour sa capacité à dénicher des scènes non intégrées dans la version finale de certains jeux (comme P.T ou Bloodborne), s’est amusé à faire tourner Silent Hill premier du nom en 4K et sur sa PS4 Pro. Vous en conviendrez en visionnant le tweet ci-dessous, le résultat n’est pas non plus à la hauteur de toutes les espérances, le moteur de l’émulateur n’étant à priori pas assez développé pour fonctionner avec certains jeux. Selon McDonald, Syphon Filter, sorti en 1999, n’arrive même pas à passer l’écran de chargement.

Une nouvelle qui nous rappelle ces 36 jeux découverts dans le code source de la PlayStation Classic, en 2018. Une nouvelle qui nous évoque également le fait qu’à part PlayStation Now, le service de streaming de jeux signé Sony, la PlayStation 4 manque à ce jour cruellement de rétrocompatibilité (ou d’autres solutions pour jouer à d’anciens titres). Restons positifs, puisque pour rappel, un système de rétrocompatibilité pour la PS5 allant jusqu’aux jeux PS1 est envisagé depuis 2012. À ce sujet, nous n’avons pas oublié ce tweet, datant de 2019, qui nous encourageait à ne jeter aucun ancien disque de jeux, tous modèles de PlayStation confondus.

On sait également que la PS5 sera rétro compatible avec plus de 4000 jeux PS4, avec un nombre d’images par seconde plus élevé et une meilleure définition. L’occasion de faire, ou de refaire, Uncharted 4 ou Ghost of Tsushima, en [email protected] IPS ? Seul l’avenir nous le dira : dans l’attente, il faudra se contenter de l’émulateur de MediEvil.