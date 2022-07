Prime Video change de look, Netflix fait payer les connexions ailleurs que chez soi, c’est le récap

Prime Video s’habille d’un design plus moderne, des escrocs remplacent des terminaux de paiement de restaurants par des faux, Netflix teste une nouvelle taxe pour les utilisateurs nomades… bienvenue dans le récap de la veille.

Hier, l’actualité a été mouvementée par deux changements majeurs du côté des plateformes de streaming. Tout d’abord, Amazon a présenté le tout nouveau design de Prime Video, largement inspiré de Netflix qui organise bien mieux ses contenus. En parlant de Netflix, le service fait désormais payer ses utilisateurs en Amérique lorsque ceux-ci se connectent ailleurs que chez eux. Pendant ce temps, en France, une arnaque au terminal de paiement se propage.

Prime Video change d’interface après la pluie de critiques

Il en aura fallu du temps à Amazon pour moderniser l’interface de Prime Video, mais c’est enfin chose faite. La firme a présenté le nouveau design de son application bien plus lisible et surtout bien organisé que le précédent. Dorénavant, les utilisateurs pourront naviguer parmi plusieurs onglets dans la barre latérale qui regroupera tous les contenus concernés, qu’ils soient payants ou inclus ou qu’il s’agisse de chaînes de télévision. L’ensemble est très inspiré par Netflix, comme le Top 10 des films et séries les plus populaires du moment.

Gare à ces voleurs qui remplacent les terminaux de paiement

Une nouvelle arnaque se propage comme la peste au sein des bars et des restaurants. La technique est aussi simple que redoutablement efficace : il suffit de quelques secondes aux escrocs pour remplacer le terminal de paiement par un faux relié à leur propre compte et le tour est joué. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le propriétaire de l’établissement va donc verser l’intégralité de son chiffre d’affaires aux malfaiteurs, jusqu’à ce qu’il se rende compte de la supercherie.

Netflix va rendre payante la connexion depuis un autre lieu

Netflix continue sa guerre contre le partage de compte en testant une nouvelle formule en Amérique latine. Dans plusieurs pays, les utilisateurs essayant de se connecter depuis un lieu autre que leur domicile se voient demander de payer une « taxe » de 3 euros environ. La plateforme offre tout de même la possibilité de se connecter gratuitement pendant semaines pour les vacanciers. On ne sait pas encore si cette mesure sera appliquée en France.

