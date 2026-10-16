Près de 1 000 € de moins sur la TV LG OLED C6 de 65 pouces : une belle offre sur la gamme 2026

Le LG OLED C6 de 65 pouces perd près de 1 000 € chez Boulanger. Une occasion de l’acheter à bon prix. Deux remises fidélité s’ajoutent à un prix déjà remisé à la base, ce qui fait passer la TV à 1 559,10 € au lieu des 2 500 € à son lancement cette année.

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ BOULANGER

Le LG OLED C6 de 65 pouces a été lancé en France à 2 499 € en avril 2026. Il est affiché actuellement à 1 899 € sur le site de Boulanger, ce qui correspond déjà à une baisse de prix de 600 €. Deux réductions se cumulent ensuite une fois le téléviseur dans le panier, mais elles sont valables seulement pour les membres des programmes fidélité Le Club, Le Club+ et Infinity.

Si vous avez déjà un compte Boulanger sans être membre du Club, l’enseigne vous propose uniquement les formules payantes Club+ ou Club Infinity, à partir de 10 € la première année. Il est toutefois possible de rejoindre Le Club gratuitement à la création d’un nouveau compte. Pour en profiter, pensez à cocher l’option d’adhésion gratuite lors de votre inscription.

Pour en revenir aux deux remises fidélité, la première est de 10 %, soit 189,90 €, auxquels s’ajoute une remise de 150 €. Le montant à payer passe donc à 1 559,10 €, ce qui correspond à une baisse d’environ 38 % par rapport au prix de lancement.

LG OLED C6 : un grand écran aussi à l’aise pour les films que pour jouer

Le LG C6 fait partie de la gamme OLED 2026 du constructeur. Dans cette version, il dispose d’un écran de 65 pouces, soit 164 cm, avec une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels. OLED oblige, ses pixels s’éteignent individuellement pour afficher des noirs profonds, offrant ainsi un excellent contraste.

Le téléviseur est compatible Dolby Vision et embarque le processeur α11 AI 4K Gen3, chargé du traitement des images. La technologie Brightness Booster permet quant à elle d’améliorer la luminosité de la dalle.

Pour les jeux vidéo, on retrouve quatre ports HDMI 2.1 afin de brancher plusieurs appareils, dont une PS5, une Xbox Series X ou un PC. La dalle offre un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz, avec la possibilité de monter jusqu’à 165 Hz en VRR avec un PC compatible.

Enfin, le LG C6 fonctionne sous webOS 26, qui donne accès aux applications les plus courantes sur TV. Il dispose également d’un système audio de 40 W et prend en charge le Dolby Atmos.