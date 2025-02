Pour les Tech Days, Dell casse le prix de ses PC portables !

Les Tech Days sont en cours sur le site officiel de Dell. Durant cette courte période, le fabriquant américain propose de belles promotions sur ses ordinateurs. Que ce soit pour un usage bureautique, pour du divertissement ou même du gaming, vous avez le choix pour trouver le modèle de vos rêves à prix réduit. C’est le bon moment pour vous équiper !

En ce moment, ce sont les Tech Days sur le site officiel de la marque américaine d’informatique Dell. Cela signifie que vous pouvez trouver de nombreux ordinateurs portables à prix bradés. Vous pouvez ainsi bénéficier de baisses de prix allant jusqu’à 500 euros !

Nous avons sélectionnés pour vous 3 modèles à prix cassés pour des usages très différents :

Le Dell Inspiron 15 est le PC portable pas cher, parfait pour un usage bureautique

Le Dell Inspiron 14 2-en-1 est plus polyvalent puisqu’il peut s’utiliser comme un PC portable traditionnel mais aussi comme une tablette tactile

Le Dell G15 est un PC portable Gaming avec une bonne configuration et un prix canon

On vous en dit plus sur ces trois modèles en promotion dans cet article.

Le Dell Inspiron 15 passe à moins de 430 euros

Le Dell Inspiron 15 est normalement affiché à 499,01 euros, un prix déjà très attractif pour cette configuration. Mais pendant les Tech Days, vous bénéficiez d’une baisse de prix de 70 euros. Vous pourrez donc vous le procurer pour seulement 429,01 euros. C’est une excellente offre pour ce modèle dédié à un usage bureautique et multimédia.

Le Dell Inspiron 15 3535 est un ordinateur portable idéal pour répondre aux besoins du quotidien, notamment pour travailler, grâce à ses performances solides. Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 7520U, associé à 8 Go de RAM LPDDR5. Cela lui permet de faire tourner Windows 11 Professionnel ainsi que la majorité des logiciels sans aucun souci. Pour le stockage, il intègre un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go, à la fois rapide et suffisamment grand pour stocker tous vos fichiers.

Côté affichage, le Dell Inspiron 15 est doté d’un écran IPS à bords fins de 15,6 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Sa dalle se démarque par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une expérience visuelle fluide et agréable.

Pour la connectivité, cet ordinateur portable propose un port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI 1.4, une prise casque ainsi qu’un lecteur de cartes SD 3.0, répondant ainsi à tous vos besoins en matière de périphériques et de connexions.

Le Dell Inspiron 14 2-en-1 voit son prix chuter à moins de 650 euros

Le Dell Inspiron 14 2-en-1 est lui disponible habituellement pour 746,18 euros. À l’occasion des Tech Days de Dell, il voit son prix baisser de 100 euros pour passer à seulement 646,18 euros.

C’est un prix très agressif pour un modèle très polyvalent puisqu’il peut s’utiliser comme un PC portable classique mais aussi en tant que tablette avec sa charnière qui pivote à 360° et son écran tactile de 14 pouces qui offre une résolution Full HD+. Il tourne avec un processeur Intel Core i5-1334U de 13ème génération et 16 Go de RAM DDR5. Il est fourni avec le système d’exploitation Windows 11 Famille. Enfin, ce modèle se distingue par sa conception compacte, sa légèreté et sa facilité de transport.

Le PC portable Gaming Dell G15 s’affiche à moins de 970 euros

Pour terminer en beauté cette sélection de PC portables en promotion sur le site officiel de Dell, voici le Dell G15. Ce PC portable Gaming a un prix de vente conseillé de 1144,69 euros. Pour les Tech Days, il bénéficie d’une réduction de 180 euros. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 964,69 euros. Une affaire pour les amateurs de jeux vidéos au budget serré.

Pour moins de 1000 euros, vous pourrez profiter de la puissance de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 avec 6 Go de mémoire dédiée GDDR6. Le processeur n’est pas en reste puisqu’il s’agit d’un Intel Core i5-13450HX de 13ème génération couplé à 16 Go de RAM DDR5 ainsi qu’à un disque SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go. Un configuration à la fois puissante et équilibré pour un prix très serré.

Côté écran, on retrouve une dalle 15,6″ Full HD (1920 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 165 Hz, parfaitement adapté pour un usage gaming.