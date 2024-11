Plus besoin de télécharger des jeux Android pour jouer sur votre Samsung Galaxy, tout se fait désormais via le cloud

Samsung vient de sortir son nouveau service de jeu dans le cloud sur ses terminaux Android. Une fonctionnalité qui permet à tous les utilisateurs de profiter de titres mobiles sans avoir besoin de les télécharger. Cette petite révolution sera-t-elle suivie ?

Le cloud gaming est désormais entré dans les mœurs avec des services tels que GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass. Samsung veut aussi sa part du gâteau avec sa toute nouvelle fonctionnalité. La particularité de cette dernière ? Se concentrer sur les jeux mobiles.

Le service de jeu en ligne de la marque coréenne sort aujourd’hui de sa phase de bêta. Cependant, cette version 1.0 n’est pour le moment disponible qu’en Amérique du Nord. Pour l’Europe, il faudra faire preuve d’un peu de patience, Samsung n’ayant pas donné de date arrêtée. On peut imaginer qu’elle arrivera dans les prochains mois.

Plus besoin de télécharger ses jeux sur Android

Ce service se situe dans l’application Gaming HUB est se montre totalement gratuit pour tous les possesseurs de smartphone Galaxy. L’idée, c’est de cliquer sur un jeu et de le lancer directement, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit sur son mobile. Un confort d’autant plus grand pour les utilisateurs n’ayant pas beaucoup de stockage.

A lire aussi – C’est le téléphone le plus cher de Samsung et cette année, il mise tout sur l’IA. Mérite-t-il les 2000 euros d’investissement ? Notre test du Galaxy Z Fold 6

Pour Samsung, le vrai intérêt de cette fonctionnalité réside en réalité dans la pub. En effet, la marque Corréenne indique que 80% des téléchargements sur Android se font via des publicités. Le problème de ce système, c’est qu’une fois que les utilisateurs cliquent sur une pub, seuls 5% de ceux qui ont été séduits prennent la peine d'installer le jeu sur leur téléphone, car trop long, parfois trop compliqué. Avec ce système, ils peuvent directement lancer une partie.

Samsung parle de révolution en ce qui concerne ce système et argue que depuis le début de la bêta aux Etats-Unis, le nombre d’utilisateurs de Gaming HUB a grimpé de 149 % en un an. Le cloud gaming Android pourrait-il changer durablement la manière dont on joue sur smartphone ? Plus encore, ce système sera-t-il reprit par la concurrence ? Nous le verrons bien assez tôt.

Source : Samsung