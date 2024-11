Piratage Free : où est donc passé le formulaire de plainte en ligne ?

Après le piratage historique de Free, la CNIL avait annoncé la mise en place d'un formulaire en ligne sur son site internet. L'idée ? Permettre aux victimes de déposer plainte en quelques clics. Malheureusement, il faudra s'en passer et on ne sait pas vraiment pourquoi.

Comme vous le savez peut-être, Free a été victime d'un piratage historique il y a quelques jours. Pour résumer rapidement cette affaire, des pirates ont ciblé l'un des outils de gestion de l'opérateur.

Résultat, les hackers sont parvenus à récupérer les données personnelles de plus de 19 millions de clients Free Mobile et Freebox. On parle ici du nom/prénom, de l'adresse mail et postale, de la date et lieu de naissance, du numéro de téléphone ou encore de l'identifiant abonné et des données contractuelles.

Mais ce n'est pas tout. Comme si la situation n'était pas assez grave comme ça, les pirates se sont également emparés des IBAN de plus de 5 millions de clients… Comme le veut la loi dans ce genre d'affaire, Free a rapidement notifié l'attaque auprès de la CNIL et de l'ANSSI.

Mais où est le formulaire pour déposer plainte en ligne ?

Dans la foulée, la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés avait annoncé la mise en place d'un formulaire en ligne sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Grâce à ce document, les victimes pourront déposer plainte en quelques clics, sans avoir à se déplacer physiquement au commissariat le plus proche. Enfin ça, c'était le plan.

A la surprise générale, l'instauration de ce formulaire a été tout bonnement annulée. Un changement de dernière minute qui laisse les millions d'abonnés Free touchés sur le carreau et qui laisse perplexe sur la capacité du gouvernement et de l'opérateur à gérer la situation.

Pour cause, difficile de comprendre ce volte-face, d'autant que par le passé, le formulaire en ligne a déjà montré son efficacité notamment lors de la cyberattaque de Viamedis, l'une des filiales du géant de l'assurance Malakoff Médéric. Pour rappel, les données personnelles de près de 20 millions d'assurés ont été compromises dans cette affaire.

Cerise sur le gâteau, la CNIL comme le parquet n'ont toujours pas expliqué pourquoi ils ont pris une telle décision. L'institution craignait-elle d'être débordée par une avalanche de plaintes ? Vu le nombre d'utilisateurs concernés et la gravité de l'atteinte, c'était effectivement à prévoir.

Comment se débrouiller sans le formulaire ?

Faute de formulaire en ligne, les abonnés Free vont devoir passer par les mécanismes classiques pour éventuellement obtenir réparation :

porter plainte auprès de la CNIL si vous estimez qu'il y a eu des manquements du côté de Free pour protéger vos données. Attention, il faudra d'abord avoir échangé avec l'opérateur et son DPO (délégué à la protection des données)

porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie en cas d'utilisation frauduleuse de vos données (usurpation d'identité) ou de prélèvements/paiements non autorisés sur votre compte bancaire

Notez que si vous avez le moindre question sur cette attaque et ces éventuelles conséquences pour vous, Free a mis en place un numéro vert gratuit (0 805 921 100) accessible tous les jours de 9h à 18h.