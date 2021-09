Philips Hue s’associe à Spotify pour synchroniser vos ampoules avec votre musique

Signify, qui fabrique la gamme Philips Hue, a officialisé un partenariat avec Spotify pour que vos ampoules puissent se synchroniser automatiquement avec la musique que vous diffusez, en changeant de couleur et en clignotant au rythme de vos titres préférés.

Les ampoules intelligentes ne servent pas seulement à éclairer et à tamiser l'éclairage de votre maison depuis votre smartphone, mais doivent également être capables de créer l’ambiance parfaite. Pour permettre aux utilisateurs de personnaliser encore plus leur expérience, Signify a annoncé une nouveauté majeure pour ses ampoules connectées. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez relier vos lumières intelligentes Philips Hue à votre compte Spotify.

En effet, les ampoules Hue peuvent désormais être synchronisées avec vos morceaux de musique Spotify grâce à une nouvelle intégration dans l'application. Vous devrez néanmoins disposer d’un pont Hue et d’éclairages Hue compatibles, telles que les ampoules intelligentes White and Color, la lampe portative Hue Go ou encore le nouveau Lightstrip gradient.

À lire également – Philips Hue : le pont de première génération ne supporte plus Google Assistant

Les ampoules Philips Hue vont suivre le rythme de vos chansons préférées

Le système Philips Hue utilisera un algorithme pour analyser les métadonnées de chaque chanson en temps réel afin que les lumières Hue clignotent, s'atténuent, s'éclairent et changent de couleur tout en s'adaptant au rythme, à l'humeur, au genre et au tempo de la musique sur Spotify. Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante, qui n’est pas disponible chez d’autres concurrents comme Lidl avec son kit Smart Home.

Si vous ne voulez pas laisser l’algorithme automatisé gérer votre musique, Signify vous permet également de personnaliser le processus grâce au nouvel onglet Sync de l'application gratuite Philips Hue. Vous pourrez donc arrêter la synchronisation, modifier la luminosité et l'intensité des lumières ou encore jouer avec la palette de couleurs.

Il est également important de préciser que vous n'avez pas besoin d'un abonnement payant à Spotify, les comptes gratuits feront parfaitement l'affaire. Selon Signify, cette nouvelle fonctionnalité sera déployée à l'échelle mondiale dans le cadre d'un programme d'accès anticipé pour les utilisateurs de Philips Hue App 4 à partir d’aujourd’hui. Ceux qui disposent de la version actuelle de l'application peuvent cliquer sur la mise à jour “Quoi de neuf”, et une nouvelle icône Spotify devrait apparaître. Il suffira ensuite de cliquer sur “Accès anticipé” pour l'essayer. À partir du mois d’octobre 2021, l'intégration de Spotify sera une fonctionnalité disponible pour tous dans l'application Philips Hue.