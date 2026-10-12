Philips Hue : ce pack incluant deux ampoules, une lampe Hue Go et plus encore est à moitié prix

Ce pack Philips Hue Découverte est composé de deux ampoules, d’une lampe portable, du pont de connexion et autres accessoires. Boulanger le propose à moitié prix actuellement, à 148,99 € au lieu de 279,99 €.

Pack PHILIPS HUE Découverte

Passer à l’éclairage connecté peut commencer par une ampoule, mais cela ne suffit pas pour un démarrage. Autant disposer d’un ensemble plus fourni dès le départ qui facilite l’extension de l’éclairage à plusieurs pièces au besoin. C’est ce que propose le pack Philips Hue Découverte 2025, en promotion chez Boulanger.

Il passe sous les 150 au lieu de 279,99 € en temps normal. Le pack est à 148,99 € très exactement, soit une différence de 131 € qui correspond à une réduction d’environ 47 %.

Un pack Philips Hue avec six éléments pour équiper la maison

Ce pack permet de commencer avec deux ampoules connectées, mais inclut aussi une lampe Hue Go. Vous pouvez la poser là où vous souhaitez ajouter un peu de lumière, puis la déplacer si le besoin se présente ailleurs. Pour contrôler ces éclairages, Philips fournit aussi plusieurs accessoires dans le coffret. Voici son contenu :

  • Deux ampoules Philips Hue White and Color Ambiance E27
  • Une lampe portable Philips Hue Go
  • Un pont de connexion Hue Bridge
  • Un interrupteur variateur Hue Dimmer Switch
  • Une prise connectée Philips Hue

Les deux ampoules se vissent dans des luminaires équipés d’un culot E27. Une lumière blanche pour les usages habituels, puis de la couleur lorsque vous souhaitez changer d’ambiance : elles permettent de choisir parmi 16 millions de couleurs, avec une intensité réglable. Vous pouvez ainsi adapter l’éclairage à vos activités plutôt que de conserver la même lumière toute la soirée.

La Hue Go quant à elle peut vous suivre d’une pièce à l’autre. C’est une petite lampe que l’on pose où elle peut être utile. Elle dispose d’une batterie rechargeable. Vous pouvez donc l’installer en éclairage d’appoint sans avoir besoin d’une prise à côté pour la brancher. Elle se contrôle depuis l’application, mais dispose également d’un bouton pour passer d’un effet lumineux à l’autre.

Le pack comprend également le pont Hue qui permet de contrôler vos éclairages à distance, y compris lorsque vous n’êtes pas chez vous. Vous pouvez par ailleurs programmer leur allumage et leur extinction aux heures de votre choix. Enfin, l’interrupteur Dimmer Switch permet d’allumer les lumières ou de modifier leur intensité sans avoir à passer chaque fois par l’application sur votre smartphone.

Enfin, la prise connectée Philips Hue est le dernier élément de ce bundle. Vous pouvez y brancher une ampoule simple afin de pouvoir commander son allumage et son extinction depuis l’application Hue. Votre lampe devient donc connectée en quelque sorte, même si elle ne l’est pas en réalité.


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