Panne de box ? Vous garderez le contrôle de vos appareils connectés avec la nouvelle application SmartThings de Samsung

Une coupure internet suffit encore à rendre muets la plupart des objets connectés. Samsung vient de détailler la refonte complète de son application SmartThings, pensée pour éviter ce scénario. Les commandes passent désormais en local dès que le téléphone et le hub partagent le même réseau.

Dans une maison connectée, presque tout transite par internet. Une ampoule, un volet ou un thermostat obéissent à un ordre parti du téléphone. Celui-ci monte vers un serveur distant, puis redescend vers l’équipement. Le moindre incident de réseau casse la chaîne. Pour fluidifier ces échanges, la norme Matter 1.6 avait été présentée en juin par la Connectivity Standards Alliance. Son adoption restait théorique.

Samsung avance de son côté sur sa propre plateforme domotique. Le nouveau design de l’application SmartThings était arrivé sur Android quelques jours plus tôt, après un passage par iPhone. Aujourd’hui, le constructeur détaille l’ensemble des nouveautés de cette version, disponible pour tout le monde.

SmartThings fait passer les commandes en local et gagne jusqu’à 30 % de rapidité

Le contrôle local constitue le changement le plus concret de l’application SmartThings. Quand le téléphone et le hub se trouvent sur le même réseau Wi-Fi, les commandes ne passent plus par le cloud. Dans son communiqué, Samsung annonce un gain de rapidité pouvant atteindre 30 %. Vos objets continuent de répondre pendant une coupure internet, et le système bascule tout seul entre traitement local et distant selon que vous vous trouvez chez vous ou à l’extérieur.

Côté dépannage, SmartThings gagne aussi une page de diagnostic hors ligne. Elle sert à remettre en service les appareils disparus du réseau. Le cas classique reste le changement de box ou de mot de passe. Les identifiants Wi-Fi se mettent à jour sur tous les produits enregistrés d’un seul coup. Fini le tour du logement, prise par prise.

SmartThings Now occupe désormais le haut de l’écran, avec de grandes cartes réservées à l’action du moment. Ce module suggère aussi des automatisations tirées des habitudes de la semaine, et prévient dès qu’un appareil dépasse sa consommation habituelle. Samsung avait déjà branché les données de sa plateforme domotique sur Now Brief, le résumé quotidien des Galaxy, en avril. La compatibilité Matter 1.6 arrive en prime, avec la prise en charge des compteurs d’énergie, des ouvrants et du matériel d’arrosage.