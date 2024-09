On connait les prix des Xiaomi 14T et 14T Pro, il y a une bonne nouvelle

Les Xiaomi 14T et 14T Pro ne devraient plus tarder à débarquer en France. Leur prix respectif est déjà connu, le fabricant n'a pas augmenté ses tarifs cette année.

Une certification hors de Chine concernant les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro laissait entendre que leur commercialisation dans nos contrées ne tarderait plus, voilà que le lancement des deux smartphones semble imminent : Dealabs vient d'annoncer leur prix pour le marché français.

La publication précise que la date exacte de présentation et de sortie des Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro n'est pas encore connue. Mais une fois que les tarifs officiels ont été fixés pour un marché, la disponibilité des produits suit très peu de temps après. Il faut donc s'attendre à une communication de Xiaomi dans les prochains jours.

Pas de hausse de prix pour les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro

Nous apprenons que la marque a choisi de ne proposer qu'une variante de mémoire par modèle en France. Chaque mobile se décline en trois coloris : Noir Titane, Gris Titane et Bleu Titane. Le Xiaomi 14T (12 Go RAM, 256 Go de stockage) sera vendu à 649 euros, soit le même prix que son prédécesseur, le Xiaomi 13T.

Le Xiaomi 14T Pro (12 Go RAM, 512 Go de stockage) sera quant à lui affiché à 899 euros. Là encore, on n'observe pas de hausse de prix par rapport au Xiaomi 13T Pro. L'année dernière, cette configuration était plus compliquée à se procurer, car les opérateurs mobiles poussaient le modèle avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, affiché à 999,90 euros. Avec la flambée des prix des smartphones premium, on peut se réjouir que les alternatives qui se trouvent une gamme en dessous ne connaissent pas le même sort.

La fiche technique des appareils devrait être similaire à celle des Redmi K70 et K70 Pro déjà disponibles en Chine. Ils disposeront du même design, du même écran 6,67 pouces 144 Hz et de la même batterie 5 000 mAh. Le Xiaomi 14T Pro bénéficie par contre d'une puce plus performante (MediaTek Dimensity 9300+ contre MediaTek Dimensity 8300-Ultra sur le Xiaomi 14T), d'un meilleur capteur photo principal et d'un téléobjectif octroyant un zoom équivalent optique x5 (120 mm), face à un zoom équivalent optique x4 (100 mm) sur le Xiaomi 14T.

Source : Dealabs