Nvidia App permet aux agents d’IA de modifier vos paramètres graphiques, voici comment désactiver cette option

Une récente mise à jour de Nvidia App active par défaut une fonctionnalité permettant à des agents d’IA d’interragir et de modifier les paramètres graphiques. On vous explique comment la mettre hors service.

Avec la version 11.0.9.565 de son application, Nvidia a introduit une nouvelle fonctionnalité de prise en charge des agents IA via le protocole MCP (Model Context Protocol). Celle-ci “permet à un agent IA compatible de contrôler l’application Nvidia App au moyen de requêtes en langage naturel”, explique l’entreprise. Hermes, OpenClaw et Perplexity sont les agents supportés pour l’instants. Avec cette option, l’IA peut “identifier vos jeux installés, appliquer des paramètres optimaux ou activer Shadowplay pour enregistrer vos sessions de jeu, le tout via une simple conversation”, sa targuent les Verts.

Voici les scénarios d’usage type tels que décrits par Nvidia :

Consultez vos jeux installés, lancez un jeu et vérifiez quel jeu est en cours d’exécution.

Appliquez les paramètres optimaux de Nvidia à vos jeux.

Enregistrez vos sessions de jeu, effectuez des captures d’écran et activez ou désactivez les fonctionnalités « Instant Replay », « Highlights » et l’affichage des statistiques.

Ajustez les visuels en jeu grâce à la technologie RTX Dynamic Vibrance.

Vérifiez la version de votre pilote, les mises à jour recommandées et les nouveautés des dernières versions.

Gérez les performances de votre ordinateur portable avec les fonctionnalités « Whisper Mode » et « Battery Boost ».

Nvidia App : comment couper l’accès aux agents IA

Cette nouveauté concerne très peu d’utilisateurs, puiqu’il faut faire tourner son agent IA en local pour en bénéficier. Et pourtant, Nvidia a choisi de l’activer par défaut sur toutes les configurations. Si vous n’en avez pas besoin (si vous n’avez pas d’installation d’IA locale ou que vous ne comptez pas l’utiliser pour modifier vos paramètres graphiques), vous pouvez désactiver cette option dans les Paramètres de Nvidia App. La procédure à suivre est la suivante :

Sélectionnez Paramètres dans la barre de menu à gauche.

Dans l’onglet Caractéristiques, descendez jusqu’à la section “Connecter les agents et les applications”.

Désactivez l’option “Permettre aux agents d’IA de controler NVIDIA App”.

Le message “L’accès des agents est désactivé. Les assistants n’y ont plus accès” s’affiche alors pour confirmer que la fonctionnalité n’est plus en marche.