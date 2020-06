Netflix, Amazon, HBO : la police fait tomber un réseau de streaming illégal de 2 millions d’utilisateurs

Un réseau pirate qui permettait à 2 millions d’utilisateurs de profiter d’un contenu énorme a été démantelé par la police. Plus de 5 millions d’euro ont été saisis. Ce réseau était si sophistiqué qu’il disposait même d’un service client.

En prison ! Un vaste coup de filet des polices européennes a permis de mettre sous les verrous les chefs présumés d’un large réseau de streaming illégal. Onze personnes ont été arrêtées et pas moins de quinze maisons ont été perquisitionnées par Europol. Des arrestations qui se sont déroulées en Espagne, au Danemark, en Suède ou encore en Allemagne.

Plus que des arrestations, la police a mis la main sur un butin de 4,8 millions d’euros en cryptomonnaies. Des comptes en banque sur lesquels étaient placés 1,1 million d’euros ont été gelés. Des voitures de luxes et des bijoux ont également été saisis. Au total, la police estime que ce réseau a gagné environ 15 millions d’euros sur six ans.

Le crime paie

Pour gagner tant, les personnes écrouées ont dirigé un vaste réseau de streaming illégal pendant des années. Ce dernier a fait ses débuts en 2014 et a cumulé nombre d’utilisateurs avec le temps. Ils proposaient ainsi, pour moins cher que l’offre légale, l’accès à plus de 40 000 chaînes, films, ou encore à des services de streaming comme Amazon, Netflix ou HBO Go. Pour payer, il fallait passer par PayPal ou utiliser des cryptomonnaies.

Un réseau très organisé qui disposait de plus de 50 serveurs un peu partout dans le monde. Selon la police, qui n’a pas donné le nom du site pirate en question, le « service » gagnait tellement d’argent et était si bien géré qu’il disposait même d’un service client.

Ce sont près de 2 millions d’utilisateurs à travers le monde qui profitaient de cette offre illégale. Les serveurs ayant été saisis, le service n’est maintenant plus accessible. Cette opération est l’aboutissement de trois ans d’enquête, les investigations ayant débuté en Suède en 2017.

Source : Bloomberg