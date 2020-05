Surface Earbuds et Surface Headphones 2 : Microsoft officialise sa nouvelle gamme d’écouteurs et de casque

Une fuite évoquait il y a peu la commercialisation imminente des Surface Earbuds. Le leak n’avait pas menti et c’est bien aujourd’hui même que Microsoft a non seulement annoncé l’arrivée de ses écouteurs sur les étals, mais aussi celle de son casque Surface Headphones 2.

Dévoilés en octobre dernier, les Surface Earbuds 2 deviennent enfin réalité. Les petits écouteurs true wireless au look si particulier sont dès à présent disponibles en précommande aux États-Unis et seront prochainement commercialisés en France.

Avec les Surface Earbuds, Microsoft dévoile ses premiers écouteurs true wireless

Se présentant sous la forme d’un petit accessoire nanti d’une grande surface qui recouvre tout l’intérieur de l’oreille, les Surface Earbuds 2 profitent de contrôles tactiles. Côté codec audio, ils prennent en charge le SBC et l’aptX et profitent d’une résistance à l’eau IPX4.

Les Surface Earbuds 2 audio disposent par ailleurs d’une autonomie de 24 heures selon Microsoft et offrent 1 heure d’écoute pour 10 minutes de charge. L’appareil profite également du son « Surface Omnisonic », qui permet de régler avec précision l’écoute (toujours d’après Microsoft, il va sans dire qu’il nous faudra tester de fond en comble le casque pour en évaluer les performances audio). Les Earbuds seront commercialisés au prix de 199 dollars aux États-Unis à compter du 12 mai prochain. En France, il faudra attendre un peu plus longtemps, puisque Microsoft annonce une disponibilité à compter du 12 juin 2020. Ils s’afficheront au prix de 219,99 euros.

Les Surface Heaphones se renouvellent

Autre nouveauté : le casque Surface Headphones 2. Disponible en gris clair ou noir mat, il affiche jusqu’à 20 heures d’autonomie, sachant que 5 minutes de charge permettent une heure d’écoute. Compatible avec les applications Microsoft 365, il dispose d’une fonction de dictée sous Word, de sous-titrage et d’une traduction sous PowerPoint et de la possibilité de consulter ses mails depuis Outlook.

Le casque pèse 290,3 grammes, ce qui le place très légèrement au-dessus de la moyenne (un WH-1000XM3 de Sony fait par exemple 266 grammes). Mesurant 20,4 x 19,5 x 4,8 cm, il offre bien évidemment une réduction de bruit. En mode actif, celle-ci s’étend jusqu’à 30 dB. En mode passif, elle monte jusqu’à 40 dB. L’accessoire dispose de molettes permettant de contrôler le volume ou l’un des 13 préréglages de réduction de bruit active. Le Surface Headphones 2 sera quant à lui commercialisé à partir du 5 juin prochain et s’affichera au prix de 279,99 euros.



Rappelons également que, dans la foulée des annonces des Surface Earbuds et Surface Headphones 2, le géant de Redmond en profité pour lever le voile sur ses tablettes Surface Go 2 et Surface Book 3.