Microsoft a très envie que vous utilisiez OneDrive, quitte à jouer les gros lourds

Microsoft cherche à séduire les utilisateurs de Windows 11 qui ignorent OneDrive avec une nouvelle méthode. Régulièrement, l’OS affiche un pop-up en plein écran au démarrage du PC, vous incitant à sauter le pas. La même méthode est déjà utilisée pour Edge.

Utilisez-vous OneDrive ? Non ? Vous êtes sûrs ? Sûrs de sûrs ? Allez, vous allez bien essayer quand même ? Juste un petit peu…

Microsoft a trouvé une nouvelle méthode pour vous inciter à passer sur Onedrive si ce n’est pas déjà fait. Régulièrement, au démarrage de votre PC, une fenêtre s’affiche en plein écran. Celle-ci vous indique que l'outil n’est pas activé et vous encourage à le faire.

Microsoft emploie la méthode forte pour vous convaincre d’utiliser OneDrive

Cette fenêtre reprend ce que fais déjà Microsoft avec Edge. Il y a deux possibilités, accepter ou refuser temporairement. Le “temporairement” est important, puisque le logiciel reviendra à la charge régulièrement (tous les mois) pour savoir si vous n’avez pas changé d’avis entre temps.

Si vous refusez pour une raison ou pour une autre, la firme de Redmond ne lâche pas le morceau pour autant. En effet, un message vous demandant de passer sur OneDrive apparaît toujours dans la barre de notifications. Si vous êtes dans l’Union Européenne, il est possible de le désactiver définitivement, mais pas ailleurs.

Une méthode qui sent bon le passage en force de la part de Microsoft, qui est un habitué en la matière. Dernièrement, la société a pratiquement harcelé les utilisateurs de Windows 10 pour qu’ils passent sur Windows 11. Ce dernier demande maintenant la connexion avec un compte Microsoft, ce qui n’était pas le cas à ses débuts.

OneDrive est un outil pratique de cloud computing. Connecté à son compte Microsoft, il est possible de retrouver ses fichiers d’un PC à l’autre ou même votre configuration bureau. Plus encore, il permet de partager des documents et de les modifier à plusieurs. Ainsi, nous pouvons stocker gratuitement jusqu’à 5 Go en ligne. Pratique, simple d’utilisation, OneDrive s’est petit à petit installé dans nos habitudes, mais certains préfèrent ne pas l’utiliser. Ce sont ces derniers que la firme de Redmond tente de convaincre. Pas sûr que les harceler soit la meilleure des solutions.

Source : Windows Latest