McAfee : gare à cette fausse pop-up antivirus, c’est une arnaque !

Une nouvelle campagne de piratage se fait actuellement passer pour l’un des antivirus les plus populaires au monde. Une fausse pop-up pour McAfee apparaît sur votre navigateur et vous fait croire que votre PC est infecté et que votre abonnement va bientôt expirer… même si vous n’avez aucun abonnement.

Difficile de nier un certain sens l’ironie aux pirates. Quoi de plus logique en effet que d’utiliser un antivirus comme couverture pour leurs cyberattaques ? Quitte à choisir, autant également choisir parmi les plus populaires, et ainsi faire croire à de nombreux internautes que leur PC a été infecté par de dangereux virus. Voici peu ou prou comment fonctionne la dernière campagne de piratage repérée par Fox News.

Celle-ci est particulièrement insidieuse. Lorsque vous vous naviguez tranquillement sur le web, une pop-up apparaît subitement sur votre écran. Celle-ci a l’allure d’une alerte McAfee qui, justement, vous prévient que votre PC a été infecté par de dangereux virus. Pire encore, il semblerait que votre abonnement arrive bientôt à expiration. Il va donc falloir le renouveler de toute urgence pour éviter de graves dégâts sur votre ordinateur.

Attention à cette fausse pop-up McAfee

C’est en tout cas ce que prétend l’arnaque. En réalité, celle-ci apparaît même si vous n’avez jamais souscrit à un abonnement McAfee de votre vie. Mais cette arnaque est plus dangereuse que l’on ne pourrait le penser. En effet, le pop-up ne se déclenche pas lorsque l’on visite un site particulier, comme c’est souvent le cas avec ce genre de combines. Au contraire, les pirates parviennent à injecter un fichier malicieux directement dans le navigateur pour que l’arnaque s’affiche n’importe quand.

Si la victime a bien installé McAfee sur sa machine, il sera difficile de ne pas se faire avoir, tant le design et le texte sont convaincants. Cette dernière se retrouve alors à livrer ses coordonnées bancaires à un pirate sans s’en rendre compte. Si toutefois vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à fermer immédiatement votre navigateur, puis à vider le cache et vérifier vos extensions.

Source : Fox News