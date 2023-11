Gare à la mule financière, cette arnaque au chèque qui sévit sur les réseaux sociaux

Cela peut paraître évident pour certains, mais si un inconnu sur Internet vous demande d’encaisser un chèque pour lui, il s’agit probablement d’une arnaque. Bien connue des banquiers, cette combine baptisée « la mule financière » consiste à faire croire à la victime qu’elle touchera des bénéfices en acceptant de rendre ce petit service. Bien évidemment, il s’agit toujours d’un faux chèque.

Vous n’avez peut-être pas utilisé de chèque depuis un certain temps. Entre la multiplication des méthodes de paiement numériques et, surtout, les risques d’arnaques trop importants pour les commerçants, ce petit bout de papier tombe en désuétude depuis plusieurs années. Ce qui n’empêche pas les arnaques, elles, de subsister. Et comme souvent, c’est sur les réseaux sociaux que les pirates sont les plus actifs.

La technique de la mule financière continue ainsi de faire des victimes chaque année. Le principe est aussi simple que redoutable. L’arnaqueur propose à sa cible d’encaisser un chèque à sa place, pour des raisons aussi diverses que variées : paiement pour un service professionnel, empêchement quelconque ou, encore mieux, assurance d’un bénéfice pour la victime. Dans la plupart des cas cependant, il ne faut pas longtemps pour que les choses tournent mal.

N’encaissez pas ces chèques qui camouflent une mule financière

Dans la plupart des cas en effet, le fraudeur recontacte sa victime peu de temps après l’encaissement du chèque pour lui annoncer une mauvaise nouvelle : la somme envoyée est plus importante que prévu et il faut désormais renvoyer une partie de la somme pour rééquilibrer les comptes. Si la victime s’exécute, il est malheureusement trop tard. Elle réalisera quelque temps plus tard que le chèque encaissé est un faux, un simple prétexte pour lui faire envoyer un virement au commanditaire.

Tout comme il ne faut jamais cliquer sur un lien qui vous paraît suspect, n’acceptez donc jamais d’encaisser un chèque provenant d’un inconnu sur le web. Pour les professionnels, restez également sur vos gardes face aux clients qui prétendent avoir effectué un virement trop conséquent. Dans le doute, attendez toujours quelques jours avant de renvoyer le surplus, afin de vérifier que la somme ne disparaît pas subitement de votre compte.