MacBook : Apple dévoile le prix des pièces détachées pour le réparer soi-même

Apple vient d'annoncer l'extension du programme Self Service Repair aux ordinateurs portables Mac. Les utilisateurs américains peuvent depuis ce 23 août 2022 acheter les pièces Apple d'origine et les outils de réparation. Ce service arrivera en Europe dans les mois à venir.

Souvenez-vous, fin avril 2022, Apple a enfin annoncé le lancement de son programme de réparation en libre service : Self Service Repair. Après la publication des manuels de réparation sur un site dédié, il est donc désormais possible d'acheter des pièces détachées pour réparer soi-même son iPhone, aux Etats-Unis en tout cas. En effet, le service sera disponible en Europe cet automne.

Bonne nouvelle toutefois, puisqu'Apple vient de confirmer l'extension de son programme aux ordinateurs portables MacBook. En effet, Les pièces détachées pour les MacBook et les outils de réparation sont disponibles à l'achat aux USA dès ce mercredi 23 août 2022, via la plateforme Self Service Repair Store.

Les MacBook sous Apple Silicon sont les seuls éligibles

“Le programme Self Service Repair pour MacBook Air et MacBook Pro rend possible plus d'une dizaine de réparations sur chaque modèle, liées notamment à l'écran, au boitier supérieur et à la batterie, au trackpad, et ce n'est que le début”, précise Apple.

Attention toutefois, il faut préciser que seuls les MacBook équipés des puces Apple Silicon sont pour l'instant éligibles au programme. En d'autres termes, cela concerne les MacBook Air 2020 M1, MacBook Pro M1 13″, MacBook Pro 14″ 2021 et les MacBook Pro 16″ 2021. La marque à la pomme précise toutefois que des “modèles supplémentaires” seront ajoutés ultérieurement à la liste des appareils éligibles, comme le MacBook Air M2 par exemple.

Un intérêt financier tout relatif

Concernant les tarifs, autant le dire tout de suite, procéder soi-même aux réparations ne sera pas l'option la moins onéreuse dans certains cas. Ainsi, il faudra débourser 395 $ pour remplacer l'écran de son MacBook Air M1, 119 $ pour la batterie ou seulement 14 $ pour un port USB.

Concernant la carte-mère, la facture oscillera entre 526 et 1406 $, tandis qu'il faudra s'acquitter de 95 $ pour obtenir un trackpad de rechange. “Le recours à un service de réparation professionnel faisant intervenir des équipes techniques certifiées qui utilisent des pièces détachées d'origine Apple reste le moyen le plus sût et le plus fiable d'obtenir réparation”, souligne Apple.

Pour les utilisateurs qui souhaitent tout de même procéder aux réparations par leurs propres moyens, Apple propose à la location une mallette d'outils pour 49 $ la semaine. Notez que l'expédition est prise en charge par la compagnie. Par ailleurs, les utilisateurs ont la possibilité de renvoyer les pièces défectueuses à Apple pour qu'elles soient reconditionnées ou recyclées. En échange, des crédits d'achat seront gratifiés.