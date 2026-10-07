L’IA rivale la plus sérieuse de Gemini s’invite maintenant dans la barre latérale de Google Docs

Anthropic vient de poser son assistant Claude au cœur de la suite bureautique de Google. L’outil s’ouvre en panneau latéral dans Docs, Sheets et Slides, et modifie directement le fichier affiché. Gemini se retrouve concurrencé sur son propre terrain.

claude google sheets

L’intelligence artificielle s’est installée dans les logiciels de bureau en quelques mois à peine. Elle écrit des courriers, nettoie des tableaux et met en forme des présentations. Chez les géants du secteur, la course est lancée, et l’assistant maison rédige déjà des documents entiers dans Google Docs. Microsoft avance sur la même route avec Copilot. Désormais, le volet latéral forme le terrain de jeu principal de ces services.

Un concurrent pousse pourtant ses pions sur ce terrain. Depuis plusieurs mois, la firme multiplie les passerelles vers les outils professionnels, et la société s’est fait remarquer sur la transparence, puisque les textes produits par Claude portent déjà un filigrane invisible. Son assistant savait lire des fichiers stockés en ligne, mais il restait enfermé dans sa propre fenêtre. Cette limite vient de sauter.

Claude lit et corrige les fichiers Google ouverts, des formules jusqu’aux diapositives

Anthropic a annoncé la bêta publique de son module Claude for Google Workspace. L’assistant s’ouvre dans un volet à côté du fichier affiché, lit son contenu et le modifie sur place. Dans un traitement de texte, il réécrit un passage ou change un style sans casser la mise en forme. Côté tableur, il rédige des formules, monte des tableaux croisés dynamiques, dessine des graphiques et ajoute des onglets. Les présentations reçoivent de nouvelles diapositives calquées sur les gabarits déjà utilisés.

Deux réglages encadrent les interventions de Claude. Le premier affiche chaque modification sous forme de carte à accepter ou à refuser. Un second mode laisse l’assistant appliquer ses changements sans confirmation. L’installation passe par la boutique d’extensions de Google Workspace et reste réservée aux formules payantes. En sens inverse, des connecteurs permettent de créer ou de retoucher un fichier depuis une conversation classique.

Au-delà de la fonction, le symbole compte. Gemini équipe nativement la suite bureautique de Mountain View depuis des mois, sans véritable rival installé dans la place. N’importe quel abonné peut maintenant glisser l’IA d’Anthropic à l’intérieur même de ces outils. La bêta limite encore la portée du changement. Mais la barre latérale de Google Docs n’appartient plus à une seule marque.


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