Les Roomba ne sont pas morts, iRobot revient avec quatre nouveaux aspirateurs robots

On croyait la marque endormie, mais non. iRobot fait son retour dans le monde des aspirateurs robots en annonçant l'arrivée de quatre nouveaux modèles de Roomba pour toutes les bourses.

Certaines marques ou noms de produits sont tellement iconiques qu'on finit par les associer à un appareil. Qui n'a jamais entendu quelqu'un répondre “un Samsung” alors qu'il cherchait à savoir si la personne interrogée possède un smartphone Android ou un iPhone ? C'est un peu la même chose avec les aspirateurs robots. Demandez à quelqu'un de citer un modèle et il y a de très fortes chances qu'il vous réponde “un Roomba“, du nom de ceux fabriqués par iRobot.

Pourtant on ne peut pas dire que le constructeur fait souvent parler de lui ces derniers temps. Étonnant dans la mesure où la concurrence cherche à innover avec l'intégration de l'intelligence artificielle ou des fonctionnalités inédites. Ce silence avait une bonne raison : iRobot annonce l'arrivée prochaine de 4 nouveaux modèles pour rattraper son retard. La fourchette de prix est assez large pour que chacun y trouve son compte.

Les Roomba reviennent en force avec quatre nouveaux modèles

Le 18 mars 2025, les pré-commandes seront ouvertes pour les Roomba 105, 205, 405 et 505, avant une arrivée en magasin à partir du 23 mars. Le premier s'affiche à 399 € tandis que le dernier, le plus évolué, est proposé à 799 €. Au programme pour chaque modèle comparé à la série 600 : une force d'aspiration accrue, une cartographie de l'environnement plus rapide, une navigation plus précise, une fonction serpillère plus efficace et une meilleure détection des tapis.

Pas d'innovation jamais vue en revanche. Le Roomba 505 possède par exemple des bras extensibles pour passer la serpillère dans les moindres recoins, ce que l'on trouve déjà sur le Xiaomi X20 Max. On retrouve aussi pour ce modèle un désormais classique du genre, à savoir une station où le robot va vider son bac à poussière et laver/sécher ses serpillères automatiquement. L'IA PrecisionVision pour faciliter la détection des obstacles sera également de la partie.

Vous pouvez déjà vous inscrire à la newsletter pour être averti du lancement de la nouvelle gamme. En vous rendant sur le site de iRobot, vous verrez un bandeau tout en haut de la page d'accueil mentionnant “Une nouvelle ère du nettoyage commence le 18-03-2025” suivi d'un bouton “Inscrivez-vous”. Cliquez dessus pour ouvrir un popup dans lequel il faudra renseigner une adresse mail. Notez que si vous n'avez jamais commandé chez le constructeur, vous recevrez un coupon permettant de bénéficier de 5 % de réduction sur votre premier achat.