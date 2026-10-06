Les lunettes Meta Ray-Ban se mettent à jour avec deux nouveautés audio

La dernière mise à jour des lunettes connectées Meta Ray-Ban intègre deux nouveautés dédiées à l’audio. Elles facilitent l’usage de l’appareil en permettant de configurer le son en fonction de son audition.

Les lunettes connectées n’ont pas le vent en poupe en ce moment. Surtout les Ray-Ban de Meta. Face à un appareil capable de filmer sans qu’on le sache avec un minimum de modifications, certains pays n’hésitent pas à interdire les Ray-Ban intelligentes dans les cinémas ainsi que d’autres endroits comme les bars. Mais le développement de ces accessoires qui peinent à devenir aussi indispensables que nos smartphones continue malgré tout.

Meta pense avoir trouvé la solution avec des lunettes connectées sans caméra. Elles reposent uniquement sur l’audio donc, et c’est justement ce point qui est amélioré dans la dernière mise à jour des modèles actuels. La version 129 du firmware ajoute en effet deux nouvelles options pour ajuster au mieux le son émis par les lunettes, par exemple les réponses de Meta AI, avec votre audition. Et ce que vous ayez un souci à ce niveau-là ou non.

Deux nouvelles options audio pour les Meta Ray-Ban avec la dernière mise à jour

La première nouveauté, c’est la possibilité de passer l’entièreté du son en mono. Autrement dit, vous entendrez la même chose, à la même intensité, à droite comme à gauche. Idéal si vous entendez moins bien d’une oreille par exemple. Le deuxième ajout est une balance audio. Lorsque vous lancez sa configuration, les lunettes émettent un son dans votre oreille droite, puis dans votre oreille gauche. Elles recommencent jusqu’à ce que vous l’arrêtiez quand l’équilibre est le plus adéquat pour vous.

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Ces deux ajouts se trouvent dans les Paramètres de l’appareil puis Audio et Accessibilité. Notez que la mise à jour des Meta Ray-Ban est progressive. Elle n’arrive pas en même temps chez tout le monde. En revanche, la précédente, qui déployait notamment la navigation piétonne guidée, est désormais accessible à tous les détenteurs d’un modèle de lunettes connectées compatibles.

Source : 9to5Google