Les Google Home Speaker téléchargent des tonnes de données sans raison

Des détenteurs d’une enceinte connectée Google Home Speaker constatent qu’elle télécharge chaque jour des dizaines de Go de données. On ignore encore la raison de ce comportement étrange.

Qu’un objet connecté récupère des données sur Internet, c’est tout à fait normal. Il y a « connecté » dans le nom après tout. Le plus souvent, il s’agit de télécharger une mise à jour du firmware, ce qui représente un poids plus ou moins élevé, mais rarement excessif. Alors quand des propriétaires de la nouvelle enceinte connectée Google Home Speaker constatent que cette dernière télécharge parfois plus de 20 Go de données par jour, tous les jours, ils se posent des questions.

Sur Reddit, un internaute montre que l’appareil a téléchargé 695 Go en un mois. Un journaliste de 9to5Google a pu expérimenter cette bizarrerie lui-même. Son Google Home Speaker, inutilisé depuis une journée entière pour répondre à des commandes vocales ou diffuser du contenu en streaming, a consommé 17 Go de données en 24h. Le 13 octobre, l’enceinte passait à 41 Go, pour un total de 132 Go en un mois.

Surveillez la consommation de données de votre Google Home Speaker

La présence de plusieurs témoignages de ce genre suggérait déjà qu’il s’agissait d’un bug, et Google l’a confirmé. La firme de Mountain View précise qu’un correctif est déjà en cours de déploiement auprès des utilisateurs. Elle n’explique pas ce qui a provoqué ce comportement cela dit. Parmi les commentateurs, certains penchent pour des tentatives ratées et répétées de télécharger puis installer la dernière mise à jour du firmware de l’enceinte.

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L’une des personnes concernées explique ainsi que son appareil a téléchargé une mise à jour de 460 Mo en boucle toutes les 20 minutes. Ce qui donne 35 Go de données sur une journée. Si vous avez un Google Home Speaker qui prend ses données de votre forfait mobile ou tout autre abonnement limité, nous vous conseillons de regarder sa consommation et de le couper d’Internet si vous constatez qu’elle est bien plus élevée que la normale. Cela vous évitera une mauvaise surprise.

Source : 9to5Google