Les fichiers ISO de Windows 11 pour Arm sont enfin disponibles, voici comment les télécharger

Microsoft vient de rendre disponible le téléchargement de Windows 11 en fichier ISO pour les appareils Arm. Cette version tant attendue permet enfin aux utilisateurs d’installer Windows 11 sur Arm avec plus de flexibilité et de simplicité.

Depuis plusieurs années, les utilisateurs de Windows sur les appareils Arm attendaient un moyen simplifié pour installer le système d’exploitation. Jusqu’à présent, Microsoft proposait Windows 11 sur Arm uniquement via une mise à jour ou un fichier de disque virtuel (VHDX), ce qui rendait l’installation plus complexe et moins flexible.

Désormais, Microsoft permet le téléchargement direct d’un fichier ISO de Windows 11 sur Arm, ce qui offre des possibilités plus larges. Ce dernier peut être utilisé pour créer des machines virtuelles, effectuer des mises à jour du système existant, ou encore pour créer un support de démarrage permettant l’installation de Windows sur d’autres appareils compatibles, que ce soit pour des tests ou un usage personnel.

La version ISO de Windows 11 sur Arm simplifie l’installation sur tous les appareils compatibles

Le fichier ISO mis à disposition par Microsoft est une version multi-édition : les utilisateurs doivent simplement entrer leur clé de produit pour déverrouiller l’édition correspondant à leur licence. Cependant, la société précise que certains appareils Arm nécessiteront des pilotes additionnels fournis par le fabricant (OEM) pour garantir une installation complète et stable. Les appareils récents équipés de processeurs Snapdragon de la série X peuvent généralement démarrer sans pilotes additionnels, mais pour des performances optimales, il reste nécessaire de télécharger les derniers pilotes via Windows Update après l’installation.

Pour les appareils plus anciens, dotés de processeurs Snapdragon 8cx Gen 3 ou antérieurs, l’installation sans les pilotes du fabricant peut entraîner des problèmes de démarrage. Les utilisateurs de ces appareils devront injecter les pilotes OEM dans le fichier ISO pour assurer une installation correcte. Cette nouvelle disponibilité en version ISO marque une étape importante pour l’écosystème Windows sur Arm. Elle rend le système plus accessible et flexible pour les utilisateurs souhaitant installer ou gérer Windows sur ces machines et tirer pleinement parti de ses fonctionnalités.