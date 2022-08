Les clients d’ING France se retrouvent sans argent, FIFA 23 vendu par erreur à 6 centimes, c’est le récap

La fermeture d’ING France ne se déroule pas comme prévu et des clients se retrouvent dans une situation catastrophique, EA vend son jeu FIFA 23 à un prix dérisoire par erreur, GTA 6 pourrait corriger un des plus gros défauts de GTA 5, c’est le récap.

Alors que la fermeture de la banque ING France était planifiée depuis maintenant plus d’un an, mais des clients ont finalement vu leurs comptes bancaires supprimés du jour au lendemain. Sur la boutique indienne Epic Games Store, EA a accidentellement appliqué une réduction de plus de 99 % sur FIFA 23. Une nouvelle fuite concernant GTA 6 prétend que le jeu pourrait être beaucoup plus long à finir que GTA 5. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du jeudi 18 août 2022.

La fermeture d’ING France tourne au fiasco

Depuis janvier 2021, nous savions qu’ING France allait mettre la clé sous la porte. Cependant, la banque a visiblement fermé des comptes bancaires beaucoup plus tôt que prévu, ce qui a laissé des clients sans argent et dans l’impossibilité de retrouver une nouvelle banque à temps. Cerise sur le gâteau, les clients détenteurs de produits d'épargne ou d'investissement sont aussi dans la panade.

FIFA 23 vendu à un tarif dérisoire sur l’Epic Games Store

EA a malencontreusement vendu son nouveau titre phare FIFA 23 sur la boutique indienne de l’Epic Games Store pour la modique somme de 6 centimes, soit plus de 99 % de moins que son prix d’origine. Alors qu’il aurait tout simplement pu annuler les précommandes du jeu qui paraîtra le 30 septembre prochain, l’éditeur a finalement accepté de reconnaitre son erreur et d’honorer toutes les commandes.

GTA 6 pourrait corriger un gros défaut de GTA 5

D’après le leaker Tez2, Rockstar aurait prévu d’ajouter de nouvelles missions et villes à son prochain titre GTA 6, ce qui devrait considérablement améliorer sa durée de vie au fil du temps. Plutôt que de n’ajouter que du contenu sur GTA Online, les joueurs qui préfèrent jouer en solo auront également droit à du contenu additionnel.

