Le Xiaomi 13 Ultra sera présenté le 18 avril 2023, c’est officiel

Ça y est, on sait enfin quand Xiaomi compte présenter son meilleur smartphone de 2023 : le Xiaomi 13 Ultra. L’appareil sera annoncé dès la semaine prochaine, et le fabricant commence déjà à évoquer la fiche technique.

Cela fait maintenant plusieurs jours que la date du 18 avril tournait sur les réseaux sociaux pour le lancement du Xiaomi 13 Ultra, après qu’un revendeur a lâché la mèche sur son site Internet. Xiaomi vient aujourd’hui de confirmer la nouvelle, et invite les fans à regarder la conférence du lancement à 13 heures, heure française, mardi prochain.

Sur l’invitation, Xiaomi nous laisse déjà entrevoir le design de l’appareil, et notamment le module photo à l’arrière. Le dos du smartphone sera recouvert de cuir, et vous trouverez au centre un gros module photo circulaire comprenant 4 capteurs différents. Comme chaque année, c’est sur la photo que promet de briller le Xiaomi 13 Ultra, grâce notamment à de grosses caméras et son nouveau partenariat avec Leica. Cela confirme donc le design qui a été partagé hier par le célèbre leaker OnLeaks.

Le Xiaomi 13 Ultra est équipé de lentilles spéciales signées Leica

Au dos du Xiaomi 13 Ultra, on remarque la mention Summicron, ce qui indique que Leica a placé ses lentilles personnalisées devant les capteurs du smartphone. Plusieurs autres affiches partagées par Xiaomi indiquent qu’il s’agit ici des lentilles pour smartphones les plus avancées du marché, et qu’elles promettent d’être beaucoup plus résistantes que les autres.

Xiaomi prévoit d’équiper son Xiaomi 13 Ultra de 4 caméras à l’arrière, et optera cette année pour de gros capteurs. On retrouvera un grand angle IMX989 de 50 MP (1 pouce), un ultra grand-angle IMX858 de 50 MP, un téléobjectif IMX858 de 50 MP 3X, ainsi qu’un périscope IMX858 de 50 MP 5X. La caméra principale ne sera pas identique à celles que l’on retrouve dans d’autres smartphones haut de gamme, puisque Xiaomi prévoit d‘offrir une ouverture variable, afin de rendre son smartphone encore plus polyvalent.

Il ne reste donc que moins d’une semaine avant de découvrir le smartphone qui sera probablement l’un des meilleurs de cette année. Nous suivrons évidemment le lancement, et récapitulerons tout ce qu’il faut savoir au sujet du Xiaomi 13 Ultra après la conférence mardi prochain.