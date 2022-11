Le Xiaomi 13 aura une excellente autonomie, Amazon pourrait racheter Salto, c’est le récap

Xiaomi tease une autonomie monstrueuse pour son prochain flagship, Amazon et Molotov entrent dans la course au rachat de Salto, Elon Musk songe à rendre possibles les tweets à 1000 caractères… Bienvenue dans le récap' de la veille !

Beaucoup d’annonces ont mouvementé l’actualité hier. D’abord, Xiaomi a promis que son prochain smartphone premium pourra tenir pendant deux jours avant la recharge. Puis, Elon Musk a déclaré qu’il serait potentiellement bientôt possible d’écrire des tweets à 1000 caractères. Enfin, des rumeurs sur l’intérêt d’Amazon et Molotov pour Salto ont fait surface.

Le Xiaomi 13 devrait proposer jusqu’à deux jours d’autonomie

À seulement deux jours de la présentation officielle de ses flagships, Xiaomi ne lésine pas sur les éloges le concernant. Lei Jun, le PDG de la firme, a ainsi affirmé que le Xiaomi 13 pourra offrir jusqu’à deux jours d’autonomie. Une performance impressionnante rendue possible grâce d’une part grâce au Snapdragon 8 Gen 2 et son efficacité énergétique hors norme, et d’autre part à une autre nouvelle technologie de batterie à anode silicium-oxygène.

Amazon et Molotov veulent eux aussi racheter Molotov

Mais qui va racheter Salto ? La liste des noms s’allonge, avec de nouvelles rumeurs affirmant que Molotov et Amazon ont rejoint la course. Ces derniers rejoignent ainsi Canal+ qui a déjà fait part de son intérêt pour la plateforme de streaming à la française. La décision, quant à elle, devra se faire rapidement : le projet est largement déficitaire, avec une facture s’élevant à 180 millions d’euros.

Bientôt une limite de 1000 caractères sur Twitter ?

C’est la nouvelle lubie d’Elon Musk, qui aurait été inspirée par une idée proposée par l’un de ses followers. Pour l’heure, difficile de dire si le projet est déjà en développement. Nul doute en tout cas que si celui-ci est mené à bien, il risque d’être assez mal reçu par les utilisateurs de longue, qui ont déjà eu du mal à avaler la disparition des 140 caractères originels.

